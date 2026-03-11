Victor Wembanyama brilha em noite de expulsão de Jaylen Brown

O astro Victor Wembanyama liderou o San Antonio Spurs em grande vitória sobre o Boston Celtics de Jaylen Brown. O Spurs venceu por 125 a 116 na noite dessa terça-feira (10), enquanto o francês liderou com 39 pontos e 11 rebotes. Por outro lado, Derrick White, antigo jogador de San Antonio, foi o cestinha de Boston com 34 pontos.

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Mas o que mais chamou a atenção no jogo foi a expulsão de Jaylen Brown. Irritado com uma marcação ainda no segundo quarto, ele reclamou de forma agressiva e a arbitragem o expulsou. All-Star pela quinta vez em sua carreira na NBA, o ala usou “palavras muito ofensivas”, de acordo com Tyler Ford, um dos árbitros da partida.

Segundo Ford, Brown seguiu xingando após a primeira advertência. Então, o cestinha foi expulso. Ele teve de ser contido por seguranças do Celtics, enquanto se recusava a sair de quadra.

Jayson Tatum, que fez só o seu terceiro jogo na atual campanha, não gostou da expulsão.

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“Jogo da TV para a rede nacional, com dois dos melhores times da liga e você faz de tudo para ter astros jogando, então expulsam alguém do jogo. Eu só posso discordar”, disse Tatum.

Enquanto isso, Victor Wembanyama conduziu o Spurs ao seu 16° triunfo nos últimos 17 jogos. Ele acertou oito cestas de três, igualando a melhor marca de sua carreira na liga até aqui.

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“Acho que a gente não pode deixar esse tipo de coisa afetar o nosso time”, disse o armador De’Aaron Fox, autor de 25 pontos e nove assistências, após o jogo. “São coisas que acontecem, mas nós fizemos a nossa parte”.

O Spurs de Victor Wembanyama é um dos times mais “quentes” da NBA, assim como o Celtics de Jaylen Brown. Os dois times ocupam o segundo lugar em suas conferências. Enquanto o time de San Antonio possui 48 vitórias em 65 jogos, o de Boston venceu 43 e perdeu 22.

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“Defender em alto nível é o que me define como jogador, então eu não quero perder nunca”, disse o francês, que chegou ao seu 17° jogo seguido com, pelo menos, um toco. “Mas no outro lado da quadra, eu estou sempre ajustando o meu jogo, de acordo com o que o outro time me oferece para atacar. Mas a gente sempre tenta tirar o nosso melhor contra qualquer equipe. Se eles perdem um jogador, nós tentamos usar isso com maturidade”.

A derrota do Celtics, por outro lado, dificulta a busca pelo primeiro lugar no Leste. A diferença para o Detroit Pistons caiu nos últimos jogos, mas o time de Michigan venceu o Brooklyn Nets nessa terça-feira. Além disso, as tabelas das duas equipes são bem diferentes.

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Isso porque o Celtics vai pegar o Oklahoma City Thunder nesta quinta-feira (12). Enquanto isso, o Pistons fará cinco dos próximos seis jogos contra times que estão fora da zona de classificação direta aos playoffs.

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