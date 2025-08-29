Ty Lue considera absurda demissão de Tom Thibodeau

A saída de Tom Thibodeau do New York Knicks segue repercutindo na NBA, desta vez com a opinião de Ty Lue sobre o assunto. Em participação no podcast de Shannon Sharpe, o técnico do Los Angeles Clippers definiu a demissão do colega como absurda. Após cinco anos à frente do Knicks, Thibodeau perdeu o emprego após a derrota para o Indiana Pacers nas últimas finais do Leste.

“Ele deveria ter sido demitido? Claro que não. Tipo, foi a primeira vez que o Knicks chegou às finais de conferência em 25 anos. Então, a cidade e os fãs estavam empolgados. Os jogadores fizeram um trabalho incrível. E Thibs fez um trabalho incrível. Levar um time à sua primeira final de conferência em 25 anos e depois ser demitido? Isso simplesmente não faz sentido. Foi uma demissão absurda”, afirmou Ty Lue.

Tom Thibodeau ainda tinha três anos de contrato e mais de US$35 milhões a receber do Knicks. Os motivos da demissão nunca foram explicados oficialmente pela franquia. Em um comunicado à imprensa, o presidente Leon Rose disse apenas que o Knicks está focado em ganhar um título da NBA.

Ty Lue, por sua vez, rejeita a ideia de que o time de Nova York não teria chances de ser campeão com Tom Thibodeau. Nos playoffs deste ano, o Knicks foi apenas uma das vítimas do Pacers. Afinal, o time de Indiana bateu Milwaukee Bucks e Cleveland Cavaliers antes da final do Leste. Além disso, deu trabalho ao campeão Oklahoma City Thunder, já que a série decisiva foi a sete jogos.

“Então, os técnicos dos times que perderam para o Pacers deveriam ser demitidos? Não faz sentido. Como eu disse, Thibs fez um ótimo trabalho. Mas você nunca sabe o que ocorre internamente na franquia. Onde quer que Thibs esteja, ele vence. Em todos os lugares. Chicago, Minnesota, Nova York. Todos esses times melhoraram com ele, sabe? Portanto, achei essa demissão uma loucura”, finalizou o técnico do Clippers.

Em cinco anos no Knicks, Thibodeau teve uma taxa de vitórias de 56,5%. Desse modo, levou a equipe aos playoffs quatro vezes. Além disso, foi ele quem ajudou Jalen Brunson a se tornar uma estrela da NBA, bem como auxiliou na montagem de um talentoso quinteto, com Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns.

Sucessor de Thibodeau no Knicks

Para o lugar de Tom Thibodeau, o Knicks trouxe Mike Brown. O último trabalho dele foi no Sacramento Kings. Pela franquia californiana, o técnico de 55 anos conseguiu um feito. Afinal, levou o Kings aos playoffs após 17 anos de jejum. Assim, ganhou o prêmio de técnico do ano pela segunda vez na carreira (a primeira foi em 2009, quando estava à frente do Cavs).

Agora, o novo técnico do Knicks terá um desafio: superar o ótimo desempenho Thibodeau à frente do time. Afinal, em 2024/25, a equipe foi a terceira colocada do Leste, com 51 vitórias. Essa, aliás, foi a melhor campanha do time nos últimos 11 anos.

Para a próxima temporada, o Knicks manteve o ótimo quinteto titular, mas adicionou profundidade ao banco de reservas. Desse modo, se reforçou com Jordan Clarkson e Guerschon Yabusele.

Com Brown no comando, o Knicks espera ter mais força ofensiva, uma das críticas ao trabalho de Thibodeau. Na histórica campanha de 2022/23, o Kings teve a melhor eficiência ofensiva da NBA.

