Técnico vê Anthony Edwards como armador do Timberwolves

Vários analistas creem que o Minnesota Timberwolves precisa buscar um novo armador para jogar ao lado de Anthony Edwards. A impressão geral é que, em síntese, a equipe tem uma grande lacuna na posição. Mas Chris Finch vê a situação de uma forma muito diferente. O técnico garante que o time tem um armador consolidado em quadra. E o nome dele é… Anthony Edwards.

“É provável que Anthony seja mais o nosso armador do que Donte DiVincenzo. Afinal, é quem tem a bola na mão a maior parte do tempo. Ou seja, é o líder do nosso ataque. E acho que ‘abraçou’ o papel nessa temporada. Antes, sinto que ele tentava ‘peitar’ um pouco demais marcações duplas. Está mais aberto a achar bons passes agora e, com isso, comandar uma boa ofensiva”, elogiou o treinador.

Anthony Edwards assumiu a nova função por causa das diversas mudanças de Finch. DiVincenzo ganhou espaço no time titular depois de ganhar a vaga do veterano Mike Conley. A avaliação interna era que o armador de 38 anos já não tinha condições de jogar tantos minutos. O técnico crê que, por enquanto, a principal mudança para o jovem astro está na mentalidade com que deve jogar.

“Anthony segue como um dos atletas que mais recebem dobras de marcação na NBA. Mas acho que vem equilibrando melhor a forma como lida com isso e as decisões que toma. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer um melhor trabalho para liberá-lo dessa pressão às vezes. Ele não pode ter que encarar dois defensores de frente sempre”, admitiu o comandante do Timberwolves.

Adaptação

Anthony Edwards sempre foi conhecido pela confiança, então espera-se que encare ser armador do Timberwolves com personalidade. Mas isso não quer dizer que seja uma mudança tranquila. Pelo contrário. Ele admite que, apesar da disposição e entrega à nova função, ainda não é algo natural em seu jogo. Por isso, se vê em uma fase de adaptação.

“Sem um armador nominal em quadra, eu acho que tenho que trazer a bola e ser quem inicia as ações. Não é fácil, mas é simples. Então, só não comete erros e crie chances para os seus companheiros. É claro que estou me acostumando. Às vezes, eu preciso lembrar-me que sou quem leva a bola. Mas ficaremos bem, sem dúvidas”, garantiu o ala-armador de formação.

Edwards admite que, a princípio, a armação é a função que gostaria de ter em quadra. Mas sabe que é aquela que o time precisa que assuma hoje. “Há horas em que gostaria que alguém pudesse ser o armador. No entanto, para tirar a pressão dos companheiros, devo ser quem faz isso. E eu estou pronto para essa responsabilidade”, cravou o atleta de 24 anos.

Reunião

O Timberwolves faz uma temporada muito discreta até agora, depois de vencer 10 dos primeiros 18 jogos da campanha. É um início que não sugere que o time vá chegar às finais do Oeste pela terceira vez seguida. Com isso, não seria uma surpresa se atletas decidissem fazer uma reunião fechada no vestiário. Mas eles partiram em outro caminho: se reuniram em uma churrascaria em Oklahoma City.

“Esse é o momento perfeito para reunirmos e colocarmos o time em perspectiva. Nós temos que entender o que queremos conquistar e, mais do que isso, quem queremos ser. Como podemos melhores não só individual, mas coletivamente? Mas também não precisa ser só basquete, sabe? Às vezes, o grupo precisa comer alguma coisa juntos, relaxar e aproveitar a convivência”, resumiu o armador.

