Anthony Edwards quebra novo recorde em estreia do Timberwolves

Na estreia de 2025/26, contra o Portland Trail Blazers, Anthony Edwards fez história pelo Minnesota Timberwolves ao quebrar novo recorde. O jovem astro teve a segunda melhor atuação dos primeiros jogos da nova campanha ao anotar 41 pontos, sete rebotes e acertar 14 dos 28 arremessos tentados. Com esse desempenho, se tornou o jogador a conseguir a melhor pontuação de todos os tempos da franquia em um primeiro jogo de temporada.

Isso porque Anthony Edwards superou o recorde de Karl-Anthony Towns pelo Minnesota Timberwolves. O pivô, hoje no New York Knicks, fez 36 pontos na estreia de 2019. Na ocasião, ele superou o ídolo da franquia, Kevin Garnett, que detinha a antiga melhor marca. O ex-jogador fez 34 pontos na abertura da temporada 1999.

Um dos pontos principais para a grande atuação de Anthony Edwards foram as bolas de três pontos. Afinal, o ala-armador acertou cinco das dez tentativas no quesito. Portanto, teve 50% de aproveitamento nos arremessos gerais e também do perímetro. Além disso, fez os oito lances livres que cobrou na partida.

No entanto, houve uma mudança fundamental no seu jogo que o ajudou a chegar ao recorde de 41 pontos: a bola de meia distância. Esse foi um ponto de críticas do jogador, sobretudo na última temporada. Edwards já mostrou muitas qualidades ao longo de seus cinco anos na NBA. Mas, esse tipo de arremesso não era seu forte.

Prova disso é que ele teve apenas 2.7 tentativas em bolas de meia distância em 2024/25, com apenas 38% de acerto. Contra o Portland Trail Blazers, já mostrou um arsenal melhor neste quesito. Ao longo dos 39 minutos em quadra pelo Timberwolves, ele tentou esse tipo de arremesso sete vezes. Então, fez cinco deles. Inclusive, a bola decisiva da partida veio em um lance desse tipo.

“Eu e (o assistente técnico) Chris Hines temos trabalhado incontáveis ​​horas para melhor isso. Não conseguimos contar quantas vezes fomos à academia exaustos no terceiro ou quarto treino do dia. Nós nos esforçamos, cara. Agora, está começando a dar resultado. É muito divertido isso”, contou Edwards sobre sua nova “arma” ofensiva.

Além de Anthony Edwards, o Timberwolves teve outros dois destaques. Julius Randle foi o segundo principal cestinha do time com 19 pontos. O ala-pivô ainda pegou sete rebotes e deu seis assistências. Da mesma forma, Jaden McDaniels fez 18 pontos, cinco rebote, três tocos e acertou três de quatro bolas do perímetro.

Por fim, o Timberwolves volta à quadra nesta sexta-feira (24), contra o Los Angeles Lakers. A partida acontece em Minnesota, a partir das 23h (horário de Brasília).

