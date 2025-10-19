Técnico do Kings explica papel de Russell Westbrook no novo time

O técnico do Sacramento Kings ganhou um reforço de peso pouco antes do começo da temporada, com a chegada de Russell Westbrook. Mas nem tudo são flores. Depois de quase um mês de treinos, como integrar um atleta dessa importância à equipe? Doug Christie não entra em detalhes, mas já tem uma ideia firme na cabeça sobre isso.

“Eu quero que Russell, antes de tudo, seja ele mesmo. Faça as coisas incríveis que tem feito nessa liga há tantos anos. Isso é o mais importante. Vai ser o reserva imediato de Dennis Schroder e, com isso, dar estabilidade à nossa segunda unidade. E contamos, ao mesmo tempo, que atue em várias posições”, projetou o técnico.

É claro que a contratação de Russell Westbrook, a princípio, não foi uma surpresa no Kings. Pelo contrário. Afinal, já se especulava o armador como reforço da franquia nas primeiras semanas de offseason. Mas, por várias razões, o negócio foi adiado. Christie não esconde que estava ansioso pela confirmação da chegada do atleta.

“Sempre fui um grande fã de Russell. Quando trabalhava como comentarista, aliás, eu recebia críticas do público por defendê-lo. Tudo o que já fez na NBA, dos números ao impacto, vão colocá-lo no Hall da Fama. A intensidade e esforço que ele entrega em quadra, acima de tudo, são qualidades que admiro demais”, elogiou o ex-atleta.

Aprovação

Não é só o técnico do Kings que está empolgado com a chance de trabalhar com Russell Westbrook. O craque, afinal, tem ligação com várias pessoas da franquia – de atletas a dirigentes. Malik Monk, por exemplo, está entre os jogadores mais empolgados com o armador. Ele crê que a versatilidade do veterano seja o seu aspecto mais subestimado.

“Eu sinto que, nos últimos tempos, Russell atua mais como um ala-pivô baixo do que um armador de fato. Ele pode marcar atletas da posição por causa de sua imposição física. Com isso, vai trazer muita versatilidade para o time nos dois lados da quadra. Vamos, certamente, ser mais flexíveis nas trocas defensivas”, avaliou o ala-armador.

Monk sabe que há quem duvide de Westbrook até entre os torcedores do Kings. Mas ele assegura que não há forma do reforço não agregar em Sacramento. “Russell está nessa liga há quantos anos competindo entre os melhores? Ele sabe jogar e vencer, pois é um competidor do mais alto nível. E, por isso, vai nos ajudar muito”, cravou.

Identidade

Westbrook tem uma relação próxima com muita gente dentro do Kings. Mas o curioso é que, com quem conduziu a negociação, não. O GM Scott Perry, apesar de conhecer a reputação, nunca trabalhou com o astro. Ele sabe que o jogador também tem muitos críticos ao redor da liga, mas não teve nenhum temor em contratá-lo.

“Russell, para começar, personifica a identidade que buscamos assumir em Sacramento. O seu currículo fala por si só. Por isso, estou empolgado em trabalhar com alguém com tantos feitos na liga e sempre comprometido em competir. Ele não só reforça a rotação de armação, mas oferece liderança dentro e fora de quadra”, exaltou o dirigente.

