Técnico do Cavaliers tira culpa da arbitragem por derrota nos playoffs

A derrota do Cleveland Cavaliers para o Indiana Pacers nos playoffs da NBA rendeu críticas à arbitragem, mas o técnico Kenny Atkinson evitou culpar o resultado por isso. Para ele, o time foi responsável pelo revés. No entanto, a própria liga admitiu que houve erros importantes nos minutos finais, que atrapalharam o Cavs.

A NBA disse, em seu relatório dos dois últimos minutos do jogo, que os juízes deixaram de marcar três violações só no último minuto. A liga solta esses relatórios no dia seguinte a jogos em que a diferença foi de três pontos ou menos nos dois minutos finais do quarto período ou na prorrogação.

Dessa forma, segundo a NBA, Tyrese Haliburton deveria ter sido punido por pisar além da linha do lance livre antes da bola tocar no aro, num lance com 12.4 segundos restantes e o placar marcando 119 a 117 para o Cavs.

Haliburton pegou o rebote depois de a bola bater em vários jogadores, saiu driblando até a linha de três pontos e fez o arremesso da vitória. O Pacers virou um jogo em que perdia por 20 pontos no segundo tempo e agora lidera a série por 2 a 0.

Mas Haliburton não foi o único que cometeu a infração. A NBA disse que vários jogadores entraram no garrafão antes da hora.

Assim, Atkinson, eleito técnico do ano, disse que estava mais preocupado em como o Cavs deixou o Pacers virar, com Indiana fazendo os últimos oito pontos em 47.9 segundos.

“Acho que a gente sempre foca demais no que acabou de acontecer. Tipo, como é que você perde uma vantagem de 20 pontos?”, disse Atkinson depois do treino na quinta. “Teve erro meu, erro dos jogadores, erro dos árbitros. Todo mundo errou. E se você somar tudo isso, aquela vantagem de 20 vai embora. Tivemos chances de fechar o jogo. É nisso que estou pensando”.

A NBA também apontou que vários jogadores cometeram violações de garrafão quando Pascal Siakam errou um lance livre com 48 segundos no relógio. Um deles foi Aaron Nesmith, que pegou o rebote e fez uma enterrada, deixando o jogo 118 a 113.

Os erros, porém, não foram só do lado do adversário. Isso porque Donovan Mitchell, do Cavs, deveria ter sido punido por ficar três segundos no garrafão com 15 segundos restantes. Isso daria um lance livre técnico e a bola de volta para o Pacers.

Dessa forma, o técnico Kenny Atkinson minimizou os efeitos da arbitragem, mas reconhece que o Cavaliers precisa melhorar nos playoffs. O jogo 3 será em Indiana, na próxima sexta-feira (9).

