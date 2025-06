Técnico do Blazers traça desafio para Scoot Henderson nas férias

O técnico do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, assumiu o papel de mentor desde o primeiro dia de Scoot Henderson na NBA. Afinal, o veterano também foi um armador selecionado em uma das primeiras posições do draft. E, assim como o jovem, também não foi um sucesso imediato. Ele sabe que vários torcedores já perderam um pouco da esperança, mas vê várias virtudes nas primeiras temporadas do garoto na liga.

“Eu fiquei feliz por Scoot nesta temporada. Mais do que isso, estou orgulhoso. Teve altos e baixos, mas sempre lidou com todas as oscilações com profissionalismo e respeito. As expectativas em torno dele sempre são altas, pois estreou logo após a troca de Damian Lillard. No entanto, ele é um ótimo garoto. Fiquei contente porque sinto que fez muitos avanços no último ano”, elogiou o membro do Hall da Fama.

As decisões de Billups, a princípio, não se alinham tanto ao discurso tão empolgado em relação a Henderson. O jogador de 21 anos só começou dez de suas 66 partidas como titular na temporada. Um número que não preocupa tanto, mas foi bem inferior às 32 presenças no quinteto inicial do Blazers de sua campanha de estreia na NBA. Para recuperar esse status, o técnico deixou uma missão para o seu pupilo.

Publicidade

“O meu desafio para Scoot nas férias é jogar o máximo que puder. Eu quero que esteja em todas as partidas cinco contra cinco a que tiver acesso. Afinal, para mim, essa é a única forma de ganhar experiência. Precisamos que esteja em quadra porque sabemos que ele precisa jogar. Ficou claro que nesta temporada que, quanto mais atuou, mais começou a ver o jogo diferente”, avaliou o ídolo do Detroit Pistons.

Leia mais sobre Scoot Henderson

Sem férias

Billups fez um caminho tortuoso até se tornar um dos melhores armadores e campeão da liga. Então, ninguém melhor do que o agora técnico do Blazers para guiar Scoot Henderson por esse início de altos e baixos. Afinal, o que ele fez para ser um late bloomer? A resposta é simples: ter paciência e dedicação. O ex-jogador, com esse conhecimento de causa, não tem dúvidas de que o jovem está no caminho certo.

Publicidade

“Durante a temporada, Scoot começou a entender como colocar os rivais em situações de desvantagem. Ver as armadilhas que as defesas preparam e linhas de passes para lobs. Mas ele precisa seguir jogando muito basquete para que veja tudo isso de forma consistente. E, mais do que isso, para que o jogo desacelere de vez. Por isso, fiz esse desafio”, explicou o veterano.

Henderson mostrou que está disposto a fazer o que for preciso para melhorar. Billups contou que o armador abdicou das férias até agora e ficou na cidade, pois o seu único compromisso é o basquete no momento. “Scoot vai ficar aqui porque deseja trabalhar. Ele está treinando duro e jogando cinco contra cinco todos os dias. E, como resultado, posso garantir que não para de melhorar”, concluiu.

Publicidade

Outro mentor

Mas será que as lições de Billups são o bastante para elevar Henderson ao próximo nível como jogador? Há quem não confie tanto assim. Por isso, surgiram rumores de que o Blazers seria um dos interessados no veterano Chris Paul. O astro viria, antes de tudo, para ajudar o talentoso armador. Segundo Craig Birnbach, do jornal Oregonian, essa notícia não passa de especulação.

“Eu não vejo Chris como uma necessidade para Portland nesse ano. Scoot, a princípio, já tem Chauncey para dizer-lhe o que fazer. É para isso que servem os técnicos, então não entendo esse boato. A menos que vissem problemas de profissionalismo e conduta, mas ninguém fala sobre isso na organização. Nunca vi uma crítica a Scott em termos de forma físico, empenho e preparação”, apurou Birnbach.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA