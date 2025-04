Stephen Curry brilha, Warriors bate Nuggets e embola Oeste

Stephen Curry e o Golden State Warriors seguem em alta na NBA após a vitória sobre o Denver Nuggets por 118 a 104, na sexta-feira (4). A equipe, que já havia vencido o Los Angeles Lakers na última rodada, segue embalada e chega a sua quinta vitória seguida na campanha e a 20 triunfos em 22 partidas com Curry e Jimmy Butler em quadra. Além disso, o time colou na disputa pelo mando de quadra da Conferência Oeste.

As coisas até começaram difíceis no Chase Center. Afinal, Denver chegou a liderar por 12 pontos ainda no primeiro quarto. Nikola Jokic começou a partida impossível com 15 pontos nos primeiros 12 minutos. Mas foi justamente a partir daí que a história mudou.

O time visitante marcou apenas sete pontos em cinco minutos com o sérvio no banco e os reservas na quadra. Assim, entre o fim do primeiro período até o fim do segundo quarto, Golden State fez uma corrida de 34 a 16 para chegar ao intervalo com seis pontos de frente. Curry incendiou o jogo nesse período com 12 pontos, totalizando 19 no primeiro tempo.

A equipe do Colorado até teve uma breve reação no terceiro quarto, chegando a ficar apenas dois pontos atrás. Mas uma nova corrida de 22 a 7 com mais três bolas triplas de Stephen Curry praticamente decidiu o jogo em favor do Warriors sobre o Nuggets.

No fim, o jogo mostrou mais uma vez a boa defesa do time de San Francisco. Desde que Jimmy Butler chegou, o Warriors tem a segunda melhor eficiência defensiva da NBA. Denver anotou 44 pontos no primeiro período e nos três quartos seguintes somou 60. O Nuggets só dobrou sua pontuação no começo do último período.

O ataque tem encontrado soluções e desde que Abril começou, Curry está entregando mais de 41 pontos de média. Enquanto isso, Butler segue aparecendo na hora H e Brandin Podziemski está explosivo. A receita segue, acima de tudo, muito forte e dando resultados.

No próximo domingo, mais um confronto contra outro rival do topo do Oeste: O Houston Rockets.

Denver, por outro lado, segue em momento de oscilação. São três derrotas seguidas, seis nos últimos nove jogos. A equipe passou por lesões e ausência de quase todos os jogadores do elenco no período, mas não conseguiu embalar como Houston e terá um fim de campanha agitado. Por outro lado, terá os retornos de Michael Porter Jr e Aaron Gordon na sexta-feira.

Oeste embolado

A vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Nuggets serviu para embolar ainda mais o Oeste. Assim, a diferença entre o terceiro colocado, Los Angeles Lakers e o oitavo colocado, Memphis Grizzlies, é de apenas dois jogos. É a mesma, aliás, para Minnesota Timberwolves e Los Angeles Clippers. Enquanto isso, Denver está meio jogo atrás e Golden State está a um jogo de distância.

Ou seja, quatro vagas diretas para os playoffs estão disponíveis com pouco mais de uma semana para o fim da temporada regular. Portanto, quatro desses times conseguirão e outros dois terão que jogar o play-in.

Os únicos garantidos até agora são Oklahoma City Thunder, que também já garantiu a liderança, e Houston Rockets que embalou e está na segunda posição.

Ainda na disputa de play-in, Dallas Mavericks, Sacramento Kings e Phoenix Suns brigam pelas duas vagas finais. Além disso, até os jovens Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs ainda tem chances.

Portland e Dallas até tem alternado vitórias e derrotas, mas Sacramento e Phoenix vivem momentos ruins. San Antonio, por sua vez, está sem Victor Wembanyama e De’Aaron Fox para o resto de 2024/25.

Confira a classificação do Oeste atualmente:

Classificação

1. Oklahoma City Thunder: 64-13

2. Houston Rockets: 51-27

3. Los Angeles Lakers: 47-30

4. Denver Nuggets: 47-31

5. Golden State Warriors: 46-31

6. Minnesota Timberwolves: 45-32

7. Los Angeles Clippers: 45-32

8. Memphis Grizzlies: 45-32

9. Dallas Mavericks: 38-40

10. Sacramento Kings: 37-40

11. Phoenix Suns: 35-42

12. Portland Trail Blazers: 34-44

13. San Antonio Spurs: 32-45

