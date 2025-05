Site indica cinco opções de times para Kon Knueppel no Draft

Kon Knueppel é um dos melhores arremessadores da classe de 2025 do Draft, mas afinal, em quais times ele se encaixaria melhor? Companheiro da provável primeira escolha do recrutamento, Cooper Flagg, sua capacidade de arremesso também o coloca como jogador provável na loteria. Por exemplo, o último Mock Draft da ESPN o projetou na oitava posição do processo, indo para o Brooklyn Nets em 2025/26.

O ala de 19 anos acertou 40,6% de três pontos em sua campanha universitária. Em 30,5 minutos por jogo em Duke, Knueppel teve médias de 14,4 pontos, quatro rebotes, 2,7 assistências e um roubo de bola. Além disso, ele é considerado um bom defensor, mesmo que não seja muito atlético.

Mas quais seriam os melhores encaixes para o camisa 7 de Duke que entrará na NBA? Bom, o portal Clutch Points analisou e apontou os cinco melhores times para Kon Knueppel no Draft. Então, vamos conferir quais são.

Brooklyn Nets

O jornalista Julian Ojeda aponta o Nets como um dos cinco melhores destinos para o ala-armador. A equipe do Brooklyn tem quatro escolhas de primeira rodada no processo, incluindo a oitava pick.

“Apesar de algumas projeções, não há informações sobre Brooklyn ligado diretamente a qualquer prospecto nesse momento. Mas Knueppel será uma opção. O Nets tem alguns jovens talentos como Cam Thomas, Nic Claxton e Cam Johnson, mas carece de espaçamento. Então, o jovem casa com o que a franquia precisa. Ele trará arremessos fora da bola e QI que ajudarão demais esse ataque”, afirmou Ojeda.

De fato, Brooklyn teve um ataque ruim em 2024/25. A equipe teve a pior marca de eficiência ofensiva de toda a NBA, ao lado do Charlotte Hornets. Além disso, o time acertou apenas 34,5% de três pontos coletivamente.

Orlando Magic

O Magic também é visto por Ojeda como um dos times que adoraria obter Kon Knueppel no Draft. O jornalista até cita que Orlando tem apenas a 16ª posição e que o jogador não deve cair tanto. Mas aponta soluções.

“Caso ele caia um pouco no processo, Orlando pode usar alguns de seus ativos jovens para subir no processo e pegá-lo. Apesar do talento de jogadores como por exemplo, Paolo Banchero, Franz Wagner, Jalen Suggs e Mo Wagner, este ataque costuma sofrer. E isso está atribuído, sobretudo, a linha de três pontos. O camisa 7 de Duke pode ajudar um time que teve apenas 31,8% de eficiência do perímetro, em 2024/25, de forma imediata”, explicou.

De fato, obter arremessadores deve ser um grande foco da franquia da Flórida para 2025/26. Os números citados por Ojeda foram ainda piores na série de playoffs contra o Boston Celtics: 93,6 pontos por jogo e 26,3% de três pontos.

Toronto Raptors

A equipe do Canadá tem a nona escolha do Draft de 2025. Toronto entra nessa lista no mesmo sentido de Orlando Magic ou Brooklyn Nets. Ou seja, um ataque que precisa de mais arremessos de fora.

“O Raptors tem uma nova grande dupla com Brandon Ingram e Scottie Barnes. Mas é certo que eles precisam contar com muitos arremessadores, pensando no estilo de jogo dos alas. O time esteve entre os dez menos eficientes do perímetro, além de ser o segundo que menos tentou arremessar de três na campanha. Knueppel terá alto volume fora da bola e não necessita de volume com ela, o que pode casar perfeitamente com a dupla”, pontuou Ojeda.

A franquia certamente terá muitas novidades na próxima campanha. Apesar de trocar por Ingram, o time não conseguiu colocá-lo em quadra nenhuma vez. O perfil de arremessos que Knueppel gosta, em movimento, seria útil.

New Orleans Pelicans

New Orleans vem de uma temporada desastrosa. Quase todos os principais jogadores se machucaram em 2024/25 e um time que queria brigar pelo título após obter Dejounte Murray, acabou trocando Brandon Ingram e com a sétima escolha.

“O Pelicans tem muitos jogadores que precisam da bola nas mãos. Dejounte Murray, Zion Williamson, CJ McCollum. Esse é um dos motivos pelos quais trocaram Brandon Ingram. Então, Knueppel e seu jogo eficiente fora da bola faz todo o sentido. Um alívio importante para esses jogadores com mais volume e um arremessador extra. A franquia teve o sétimo pior ataque e o sexto pior aproveitamento de três, explicou.

O time tem tido sucesso em selecionar talentos nas alas. Trey Murphy e Herb Jones também estão por lá, além de Jordan Hawkins. Dyson Daniels também esteve por lá há algum tempo, indo embora na troca de Murray. Knueppel poderia ser o próximo?

Houston Rockets

Por fim, Houston é a última equipe citada na lista do portal Clutch Points. Mesmo ficando com a segunda posição do Oeste neste ano, a equipe possui a décima escolha do recrutamento desse ano, já que está com a seleção do Phoenix Suns.

“O Rockets até teve seus momentos no perímetro durante os playoffs, com a média de 37% de acerto. Mas isso ocorre em uma grande variação entre noites muito boas ou muito ruins. Além disso, Houston teve o menor volume de tentativas de três pontos na pós-temporada de 2025. Knueppel chegaria com uma característica que falta para o amplo núcleo jovem texano e já para competir por coisas grandes com um time que acaba de ficar no topo da tabela”, explicou Ojeda.

A equipe texana é outra que deve estar de olho em arremessadores. Apesar de uma potência atacando o aro com nomes como Alperen Sengun e Amen Thompson, a falta de espaçamento foi uma questão do time de 2024/25.

