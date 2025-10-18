Site faz ranking dos melhores técnicos da NBA para 2025/26

Site listou posição por posição dos 30 técnicos da NBA

melhores técnicos nba 2025/26 Fonte: Reprodução / X

A temporada 2025/26 da NBA está recheada dos melhores técnicos do basquete. Nomes como Steve Kerr, Ime Udoka e Joe Mazulla estão entre os grandes nomes atuais e seguem em alto nível por mais um ano. Enquanto isso, a liga conta também como nomes estreantes, como Jordan Ott e David Adelman.

Continua após a publicidade

Diante disso, quem é o melhor técnico da NBA para 2025/26?

Em meio a grandes nomes, o Clutch Points definiu o ranking dos melhores técnicos da liga. O topo da lista, aliás, não tem nenhum dos mencionados até aqui. A primeira posição ficou com Rick Carlisle, veterano que levou o Indiana Pacers às finais da NBA em 2024/25. Depois dele, o jovem Mark Daigneault, responsável pela reconstrução do Oklahoma City Thunder, campeão na campanha passada.

Continua após a publicidade

Após os atuais finalistas da NBA, Steve Kerr é quem completa o pódio dos melhores técnicos. O ídolo do Golden State Warriors segue em San Francisco por mais um ano com o objetivo de vencer o quinto título como técnico. O elenco, porém, já não é o mesmo do passado, apesar de ter Stephen Curry e Jimmy Butler.

Vale lembrar, além disso, que a lista não conta com nomes que um dia estiveram entre os melhores da NBA. Michael Malone e Taylor Jenkins deram lugar a David Adelman e Tuomas Iisalo, respectivamente. Os dois, aliás, aparecem a frente de alguns técnicos históricos da liga, como Doc Rivers.

Continua após a publicidade

Por fim, o único estreante de fato da lista é Jordan Ott. O ex-assistente do Cleveland Cavaliers foi contrato para ser o técnico do Phoenix Suns na temporada 2025/26 da NBA. Portanto, como sequer estreou na liga, ele aparece apenas na 29ª posição.

Portanto, confira a lista dos melhores técnicos da NBA em 2025/26, segundo o ClutchPoints:

30. Brian Keefe – Washington Wizards
29. Jordan Ott – Phoenix Suns
28. Willie Green – New Orleans Pelicans
27. Charles Lee – Charlotte Hornets
26. Chauncey Billups – Portland Trail Blazers
25. Doc Rivers – Milwaukee Bucks
24. Mitch Johnson – San Antonio Spurs
23. Billy Donovan – Chicago Bulls
22. Doug Christie – Sacramento Kings
21. Tuomas Iisalo – Memphis Grizzlies

Continua após a publicidade

Leia mais!

20. Jason Kidd – Dallas Mavericks
19. Darko Rajakovic – Toronto Raptors
18. Jamahl Mosley – Orlando Magic
17. David Adelman – Denver Nuggets
16. Will Hardy – Utah Jazz
15. Mike Brown – New York Knicks
14. Chris Finch – Minnesota Timberwolves
13. J.B. Bickerstaff – Detroit Pistons
12. Quin Snyder – Atlanta Hawks
11. Jordi Fernandez – Brooklyn Nets

10. JJ Redick – Los Angeles Lakers
9. Ty Lue – Los Angeles Clippers
8. Nick Nurse – Philadelphia 76ers
7. Kenny Atkinson – Cleveland Cavaliers
6. Erik Spoelstra – Miami Heat
5. Joe Mazzulla – Boston Celtics
4. Ime Udoka – Houston Rockets
3. Steve Kerr – Golden State Warriors
2. Mark Daigneault – Oklahoma City Thunder
1. Rick Carlisle – Indiana Pacers

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
JJ Redick define time titular do Lakers para estreia na temporada
Últimas Notícias Thumbnail
Técnico do Kings explica papel de Russell Westbrook no novo time
Últimas Notícias Thumbnail
NBA: Joel Embiid tem choque de realidade no 76ers
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.