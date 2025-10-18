Site faz ranking dos melhores técnicos da NBA para 2025/26

A temporada 2025/26 da NBA está recheada dos melhores técnicos do basquete. Nomes como Steve Kerr, Ime Udoka e Joe Mazulla estão entre os grandes nomes atuais e seguem em alto nível por mais um ano. Enquanto isso, a liga conta também como nomes estreantes, como Jordan Ott e David Adelman.
Diante disso, quem é o melhor técnico da NBA para 2025/26?
Em meio a grandes nomes, o Clutch Points definiu o ranking dos melhores técnicos da liga. O topo da lista, aliás, não tem nenhum dos mencionados até aqui. A primeira posição ficou com Rick Carlisle, veterano que levou o Indiana Pacers às finais da NBA em 2024/25. Depois dele, o jovem Mark Daigneault, responsável pela reconstrução do Oklahoma City Thunder, campeão na campanha passada.
Após os atuais finalistas da NBA, Steve Kerr é quem completa o pódio dos melhores técnicos. O ídolo do Golden State Warriors segue em San Francisco por mais um ano com o objetivo de vencer o quinto título como técnico. O elenco, porém, já não é o mesmo do passado, apesar de ter Stephen Curry e Jimmy Butler.
Vale lembrar, além disso, que a lista não conta com nomes que um dia estiveram entre os melhores da NBA. Michael Malone e Taylor Jenkins deram lugar a David Adelman e Tuomas Iisalo, respectivamente. Os dois, aliás, aparecem a frente de alguns técnicos históricos da liga, como Doc Rivers.
Por fim, o único estreante de fato da lista é Jordan Ott. O ex-assistente do Cleveland Cavaliers foi contrato para ser o técnico do Phoenix Suns na temporada 2025/26 da NBA. Portanto, como sequer estreou na liga, ele aparece apenas na 29ª posição.
Portanto, confira a lista dos melhores técnicos da NBA em 2025/26, segundo o ClutchPoints:
30. Brian Keefe – Washington Wizards
29. Jordan Ott – Phoenix Suns
28. Willie Green – New Orleans Pelicans
27. Charles Lee – Charlotte Hornets
26. Chauncey Billups – Portland Trail Blazers
25. Doc Rivers – Milwaukee Bucks
24. Mitch Johnson – San Antonio Spurs
23. Billy Donovan – Chicago Bulls
22. Doug Christie – Sacramento Kings
21. Tuomas Iisalo – Memphis Grizzlies
20. Jason Kidd – Dallas Mavericks
19. Darko Rajakovic – Toronto Raptors
18. Jamahl Mosley – Orlando Magic
17. David Adelman – Denver Nuggets
16. Will Hardy – Utah Jazz
15. Mike Brown – New York Knicks
14. Chris Finch – Minnesota Timberwolves
13. J.B. Bickerstaff – Detroit Pistons
12. Quin Snyder – Atlanta Hawks
11. Jordi Fernandez – Brooklyn Nets
10. JJ Redick – Los Angeles Lakers
9. Ty Lue – Los Angeles Clippers
8. Nick Nurse – Philadelphia 76ers
7. Kenny Atkinson – Cleveland Cavaliers
6. Erik Spoelstra – Miami Heat
5. Joe Mazzulla – Boston Celtics
4. Ime Udoka – Houston Rockets
3. Steve Kerr – Golden State Warriors
2. Mark Daigneault – Oklahoma City Thunder
1. Rick Carlisle – Indiana Pacers
