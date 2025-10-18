Site faz ranking dos melhores técnicos da NBA para 2025/26

A temporada 2025/26 da NBA está recheada dos melhores técnicos do basquete. Nomes como Steve Kerr, Ime Udoka e Joe Mazulla estão entre os grandes nomes atuais e seguem em alto nível por mais um ano. Enquanto isso, a liga conta também como nomes estreantes, como Jordan Ott e David Adelman.

Diante disso, quem é o melhor técnico da NBA para 2025/26?

Em meio a grandes nomes, o Clutch Points definiu o ranking dos melhores técnicos da liga. O topo da lista, aliás, não tem nenhum dos mencionados até aqui. A primeira posição ficou com Rick Carlisle, veterano que levou o Indiana Pacers às finais da NBA em 2024/25. Depois dele, o jovem Mark Daigneault, responsável pela reconstrução do Oklahoma City Thunder, campeão na campanha passada.

Após os atuais finalistas da NBA, Steve Kerr é quem completa o pódio dos melhores técnicos. O ídolo do Golden State Warriors segue em San Francisco por mais um ano com o objetivo de vencer o quinto título como técnico. O elenco, porém, já não é o mesmo do passado, apesar de ter Stephen Curry e Jimmy Butler.

Vale lembrar, além disso, que a lista não conta com nomes que um dia estiveram entre os melhores da NBA. Michael Malone e Taylor Jenkins deram lugar a David Adelman e Tuomas Iisalo, respectivamente. Os dois, aliás, aparecem a frente de alguns técnicos históricos da liga, como Doc Rivers.

Por fim, o único estreante de fato da lista é Jordan Ott. O ex-assistente do Cleveland Cavaliers foi contrato para ser o técnico do Phoenix Suns na temporada 2025/26 da NBA. Portanto, como sequer estreou na liga, ele aparece apenas na 29ª posição.

Portanto, confira a lista dos melhores técnicos da NBA em 2025/26, segundo o ClutchPoints:

30. Brian Keefe – Washington Wizards

29. Jordan Ott – Phoenix Suns

28. Willie Green – New Orleans Pelicans

27. Charles Lee – Charlotte Hornets

26. Chauncey Billups – Portland Trail Blazers

25. Doc Rivers – Milwaukee Bucks

24. Mitch Johnson – San Antonio Spurs

23. Billy Donovan – Chicago Bulls

22. Doug Christie – Sacramento Kings

21. Tuomas Iisalo – Memphis Grizzlies

20. Jason Kidd – Dallas Mavericks

19. Darko Rajakovic – Toronto Raptors

18. Jamahl Mosley – Orlando Magic

17. David Adelman – Denver Nuggets

16. Will Hardy – Utah Jazz

15. Mike Brown – New York Knicks

14. Chris Finch – Minnesota Timberwolves

13. J.B. Bickerstaff – Detroit Pistons

12. Quin Snyder – Atlanta Hawks

11. Jordi Fernandez – Brooklyn Nets

10. JJ Redick – Los Angeles Lakers

9. Ty Lue – Los Angeles Clippers

8. Nick Nurse – Philadelphia 76ers

7. Kenny Atkinson – Cleveland Cavaliers

6. Erik Spoelstra – Miami Heat

5. Joe Mazzulla – Boston Celtics

4. Ime Udoka – Houston Rockets

3. Steve Kerr – Golden State Warriors

2. Mark Daigneault – Oklahoma City Thunder

1. Rick Carlisle – Indiana Pacers

