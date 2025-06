Sera que se deu conta?

Episódio do dia 01/03/2025 – Reviva a Emoção

Episódio não encontrado. Quase que ficamos sem mesmo.

Com diversos problemas com o som do nosso ao vivo no youtube, com vozes mais altas e outras mais baixas, fones que pararam de funcionar durante a gravação e muito mais, tivemos de achar um caminho para conseguir passar que o basquete voltou esta semana. E como voltou.

Por aqui, a seleção brasileira jogou seus últimos dois jogos do qualificatorio para a Americup. Nas duas partidas, o Brasil enfrentou Uruguai e Panamá, cada um em seu país. Jogando já classificada, com vários nomes de peso estando machucados, ou não sendo liberados, ou ainda, tendo de voltar mais cedo para suas equipes, o Brasil ganhou com alguma tranquilidade do Uruguai, controlando o jogo e só apertando o ritmo quando o Uruguai resolveu engrossar. Já com o Panamá a história foi outra. Brasil começou o jogo devagar, mas deu chance para novos nomes, uma vez que caras como o Yago, precisaram voltar mais cedo para suas equipes. O Panamá que não tem nada a ver com isso se aproveitou e abriu vantagem. Quando a seleção brasileira resolveu tentar entrar no jogo, já era tarde. E ainda assim, quase deu, baixou para dois pontos a diferença, mas ai o time panamenho soube se impor e venceu a partida. Para o Brasil ficou a experiência de alguns nomes no time, rodar mais o elenco e, agora, ver se a equipe, e o técnico, tirarão boas lições desta derrota.

Com o fim da data FIBA a bola voltou a subir aqui na NBB com o Brasília ganhando um jogo apertado, mas mostrando que o time está mesmo em uma boa temporada e, mesmo com as paradas, continua muito bem azeitado. Deve se manter no top4 até o final da temporada regular e se classificar mais cedo para as quartas. Enquanto gravávamos, mais 3 jogos começaram e comentamos do momento de cada equipe.

Quem também voltou foi a Euroleague, com 5 jogos na quinta, o grande chamariz da semana ficou para o El Clasico entre Real Madrid e Barcelona. Melhor para os merengues que estavam precisando de uma boa vitória para voltar a ter chance de chegar nos playoffs.

Para fechar comentamos do primeiro encontra entre Luka Doncic e sua ex, o Dallas Mavericks. E teve requintes de crueldade. Porque era óbvio que o pedido do técnico era: Não deixa o Luka jogar. E ele até foi abaixo em pontuação do que normalmente, mas com as constantes dobras, acabava sobrando alguém livre e, inspirado, o Luka sempre o encontrava. Fechou o jogo com um triplo duplo, dando show e fazendo seu antigo chefe, que estava na plateia, se perguntar se havia feito a coisa certa. A resposta, a gente já sabe.

Apesar dos problemas no ao vivo, o som do podcast ficou perfeito e, além de tudo que falamos aqui no texto, teve muito mais. Então relaxa, pega a caipirinha, aperta o play e começa o seu carnaval com a gente!