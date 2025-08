Segundo ex-jogador, Nikola Jokic pensou em se aposentar na NBA

Nikola Jokic é o melhor jogador da NBA nos últimos cinco anos. No período, o sérvio levou o Denver Nuggets ao título em 2023 e conquistou incríveis três prêmios de MVP. No entanto, antes de atingir todo esse sucesso, o astro esteve perto da aposentadoria, conforme revelou DeMarcus Cousins.

O desejo de Nikola Jokic de encerrar a carreira aconteceu em 2022. Antes de assinar uma renovação histórica com o Nuggets, o sérvio teria considerado a possibilidade em uma conversa com Cousins. Porém, o antigo pivô do Nuggets conversou com o sérvio, que desconsiderou a ideia e seguiu na NBA.

“Quando eu estava no Denver Nuggets, nossos armários eram um ao lado do outro”, contou Cousins. “Não me lembro quem na época tinha assinado uma extensão, mas eu falei para Nikola Jokic: ‘A sua vai ser insana!’. Então, ele disse: ‘Sabe, Cuz, acho que posso me aposentar antes deste contrato, sendo honesto”.

A fala de Jokic pegou o ex-jogador de surpresa. Isso porque, o sérvio estava apto a uma extensão de cinco anos no valor de US$270 milhões. Desse modo, seria um dos jogadores mais bem pagos da história.

“Eu disse: ‘Cara, você não está pensando direito com essa sua cabeça’. Eu falei para Jokic: ‘Assine o contrato e no pior dos casos fique gordo'”, seguiu o ex-NBA. “Não se recusa US$3oo milhões. Não se pode fazer isso”.

No fim, Jokic acertou a extensão de contrato com o Nuggets na NBA. No ano seguinte, levou Denver ao título da liga e alcançou outro MVP. Assim, já é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, mesmo ainda aos 30 anos.

Em relação à chance de encerrar a carreira como jogador da NBA, não se sabe se Nikola Jokic falava sério. No entanto, é fato em toda a liga que o sérvio não é obcecado pelo basquete. Em diversos momentos, ele comentou sobre tratar o jogo mais como um trabalho do que como uma paixão. Quando venceu o título, por exemplo, revelou que queria ir logo para casa.

Ainda assim, Jokic tem pelo menos mais três anos na NBA. O acordo assinado em 2022, afinal, termina somente na temporada 2027/28. Portanto, o sérvio deve esperar o acordo terminar, antes de tomar uma nova decisão.

Por outro lado, aquele foi o último ano de DeMarcus Cousins como jogador da NBA.

Em dez temporadas na NBA, por fim, Jokic tem médias de 21.8 pontos, 10.9 rebotes e 7.2 assistências.

