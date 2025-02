Revanche de Deandre Ayton deve acelerar trocas no Suns

Pelo segundo jogo seguido, Deandre Ayton teve grande atuação contra o Phoenix Suns, o que pode acelerar trocas na equipe. O Portland Trail Blazers é um dos times mais quentes da NBA no momento, mas ainda é uma franquia de campanha negativa que entrou em 2024/25 com o foco na reconstrução. O que isso pode significar para a franquia do Arizona com a trade deadline chegando?

O antigo pivô de Phoenix anotou 25 pontos e 20 rebotes na vitória de Portland na última segunda-feira (3). Isso incluiu aliás, uma prorrogação com ótimo desempenho, anotando nove dos 14 pontos do time vencedor. Ele já tinha feito 24 pontos e sete rebotes na vitória anterior no último sábado (1).

É muito simbólico, sobretudo, pensando em como Phoenix segue oscilando na tabela. O time venceu quatro dos últimos oito jogos, e segue flertando com os 50% de aproveitamento com 25 vitórias e 24 derrotas em 2024/25. O Suns, que gasta tanto para tentar competir pelo título, é atualmente um time mediano no Oeste. E o pior, com pouca margem para melhorar com seus grandes salários.

Publicidade

E tudo isso enquanto rumores de trocas aumentam. Na própria segunda, por exemplo, o nome da vez foi Kevin Durant, envolvido em vários boatos de um possível retorno para o Golden State Warriors.

O primeiro que falou sobre o astro foi Jake Fischer, jornalista do portal Substack. De acordo com ele, Phoenix estava ouvindo propostas sobre o camisa 35.

“Phoenix tem indicado a todos os times que perguntam, que não estão dispostos a trocar Kevin Durant. Mas ao mesmo tempo, parece que eles tem cada vez mais tentado avaliar o valor do ala ao redor da NBA. Por isso eles tem ouvido propostas pelo jogador, mesmo que as conversas não avancem muito”, explicou o insider.

Publicidade

Leia mais!

Fischer citou que o Warriors era uma dessas equipes, e que tinha o sonho de tentar unir Durant a Stephen Curry e ainda tentar uma troca por LeBron James do Los Angeles Lakers. Enquanto notícias ao longo do dia indicaram que o astro de Los Angeles vai ficar na franquia, os rumores seguiram interessantes sobre o camisa 35 de Phoenix.

O jornalista John Gambadoro, do portal Arizona Sports, indicou que a informação sobre o astro era verdadeira. Além disso, falou que Golden State estava sendo agressivo nessas conversas. Ele é um dos insiders mais certeiros sobre Phoenix ao redor de toda a liga. Apesar de tudo isso, garantiu que o foco seguia na tentativa de obter Jimmy Butler.

Publicidade

E é aí que o último rumor entra. Chris Mannix, jornalista da revista Sports Illustrated, indicou que o Warriors fala sério sobre as chances de obter Durant. Então, tudo dependeria de uma troca por Jimmy Butler. Se Phoenix conseguir um acordo com o Miami Heat, o all-in continuará. Porém, em caso de insucesso, executivos da NBA acreditam que o Suns poderia trocar o craque antes mesmo da trade deadline.

Em meio a rumores de trocas no Suns, certamente não é um bom momento para perder duas seguidas para o Blazers de Deandre Ayton.

Apesar de Devin Booker ainda ser jovem, uma saída de Durant poderia levar a um grande desmanche do elenco. Assim, levando a uma abordagem de recuperar escolhas de Draft para começar um outro processo. O Suns tem dois dias decisivos em seu futuro para 2024/25 e na NBA como um todo.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA