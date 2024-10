Pré-temporada da NBA – Rodada de 7 de outubro

Acompanhe com a gente os cinco jogos da rodada da pré-temporada da NBA, nesta segunda-feira, 7 de outubro. O duelo entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs será exibido pelo Prime Video. De um lado, Chet Holmgren e Shai Gilgeous-Alexander. Do outro, Victor Wembanyama e Chris Paul.

Além disso, o New Orleans Pelicans recebe o Orlando Magic, no começo da tarde. À noite, o Philadelphia 76ers enfrenta o New Zealand Breakers, time que disputa a Liga Australiana (NBL). Vice-campeão da NBA na última temporada, o Dallas Mavericks terá o Memphis Grizzlies pela frente, no duelo que vai marcar a estreia de Klay Thompson pelo time texano. Por fim, o Utah Jazz recebe o Houston Rockets.

Por fim, todas as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

Orlando Magic x New Orleans Pelicans – 14h30 (League Pass)

New Zealand Breakers x Philadelphia 76ers – 20h (League Pass)

Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks – 21h (League Pass)

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs – 21h (Prime Video / League Pass)

Houston Rockets x Utah Jazz – 22h (League Pass)

