Pré-temporada da NBA – Rodada de 4 de outubro

Acompanhe com a gente os três jogos da rodada de abertura da pré-temporada da NBA, nesta sexta-feira, 4 de outubro. Boston Celtics e Denver Nuggets se enfrentarão na Etihad Arena, em Abu Dhabi. Em quadra, os dois últimos campeões da NBA. Celtics e Nuggets iniciaram a preparação para a temporada na última semana. Afinal, eles farão dois jogos nos Emirados Árabes. O primeiro hoje e o segundo neste domingo (6).

Para 2024/25, o time de Boston manteve a base campeã na temporada passada. O Nuggets, por sua vez, perdeu um titular importante, já que Kentavious Caldwell-Pope assinou com o Orlando Magic na offseason. Em contrapartida, a equipe de Denver trouxe o veterano Russell Westbrook, MVP da liga em 2017.

Além disso, a rodada de abertura da pré-temporada da NBA terá outros dois jogos. Em Salt Lake City, o Utah Jazz recebe o New Zealand Breakers, que disputa a Liga Australiana. Já Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves se enfrentam na Califórnia.

Por fim, as três partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

Boston Celtics x Denver Nuggets – 13h (League Pass)

New Zealand Breakers x Utah Jazz – 22h (League Pass)

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers – 23h30 (League Pass)

