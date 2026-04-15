Play-in da NBA 2025/26 – Rodada de 15 de abril
Acompanhe com o Jumper Brasil os dois jogos do play-in da NBA nesta quarta-feira, 15 de abril. O Amazon Prime Video exibe ambos os duelos.
No Leste, o Philadelphia 76ers recebe o Orlando Magic. Já no Oeste, o Los Angeles Clippers pega o Golden State Warriors diante de sua torcida.
Os vencedores garantem o sétimo lugar de sua respectiva conferência. Quem perder ainda terá uma chance, na sexta-feira (17), para chegar aos playoffs como oitavo colocado.
Além disso, as duas partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.
Orlando Magic x Philadelphia 76ers – 20h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
Golden State Warriors x Los Angeles Clippers – 23h (Amazon Prime Video / League Pass)