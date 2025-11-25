Pistons iguala recorde na NBA, mas Cade Cunningham cobra time

Time de Michigan lidera o Leste e abre vantagem sobre seus oponentes

Pistons NBA Cade Cunningham Fonte: Reprodução / X

Vencer 13 jogos seguidos na NBA não é uma tarefa fácil para time algum, mas o Detroit Pistons, do astro Cade Cunningham, acabou de igualar o próprio recorde na história da franquia. Nessa segunda-feira, a equipe de Detroit bateu o Indiana Pacers por 122 a 117 e igualou marcas de anos em que foi campeão.

Isso porque o Pistons chegou ao mesmo número de vitórias consecutivas que teve em 1990 e 2004, quando venceu a NBA. Cade Cunningham foi o cestinha, com 24 pontos, além de 11 rebotes e seis assistências. Enquanto isso, Caris LeVert (19 pontos) e Jalen Duren (17 pontos e 12 rebotes), também ajudaram. Por outro lado, Pascal Siakam liderou o time de Indiana, com 24 pontos e oito rebotes.

“É fantástico”, disse Cade Cunningham. “A gente joga pelo Detroit Pistons, uma franquia histórica. Então, conseguir uma marca histórica por um time histórico, é demais”.

No entanto, nem tudo são flores. Afinal, o Pistons chegou a estar vencendo por 18 pontos e viu a diferença desaparecer nos últimos minutos de jogo. Apesar de obter o importante resultado, Cunningham cobrou seus colegas.

“A gente não podia deixar a diferença cair assim”, afirmou. “Então, vamos assistir ao jogo, entender o que aconteceu e aprender com tudo isso para sermos melhores”.

O Pistons vencia por 106 a 88 nos primeiros minutos do último quarto, mas viu Indiana encostar no placar aos poucos. Então, quando restavam 49 segundos para o fim, o Pacers cortou para dois. Mas Cunningham e LeVert, com lances livres, garantiram a vitória.

O Pistons, líder do Leste em 2025/26 com 15 triunfos em 17 jogos, tinha uma situação bem diferente na NBA há cerca de dois anos, mesmo com Cade Cunningham em quadra. Na campanha de 2023/24, a equipe de Michigan começou com 28 derrotas nos primeiros 30 jogos, sendo 26 delas de forma consecutiva.

A equipe vinha em reconstrução de seu elenco e terminou com 14 vitórias em 82 jogos, a pior campanha de toda a liga.

Então, com seis jogadores daquele elenco, além de contratações e trocas pontuais, Detroit foi aos playoffs de 2024/25. Apesar de cair logo na primeira rodada para o New York Knicks, a equipe mostrou que tinha condições de crescer ainda mais.

Não deu outra. Em 2025/26, com Cunningham em nível de superastro, o Pistons não sabe o que é perder desde o dia 27 de outubro. Vale lembrar que no começo da campanha o time tinha duas derrotas nos primeiros quatro jogos.

Agora, se Detroit bater o Boston Celtics nesta quarta-feira (26) pela Copa NBA, vai completar um mês sem perder na atual temporada. Afinal, só volta às quadras na sexta-feira (28), contra o Orlando Magic. O Pistons jamais passou tanto tempo sem derrotas. Ou seja, vencendo Boston, quebra dois recordes: o de vitórias consecutivas e a marca de 30 dias sem qualquer revés.

