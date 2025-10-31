Pelicans já estuda demissão do técnico Willie Green

A temporada da NBA não tem nem duas semanas, mas já há treinador sob risco de demissão. Segundo Brett Siegel, do site Clutch Points, o New Orleans Pelicans estuda a dispensa do técnico Willie Green do comando do time. O repórter apurou que a direção da franquia vive “sérias discussões” sobre o trabalho do ex-atleta, depois de perder os quatro primeiros jogos da campanha.

Essa não é a primeira vez, aliás, que o trabalho de quadra está em análise na Louisiana. Assim que a última temporada acabou, o jornalista apurou que David Griffin queria a mudança da comissão à frente da equipe. Mas, na época, Green contava com o total apoio dos donos da franquia. Tanto que o treinador ficou no cargo, enquanto o vice-presidente de operações saiu.

Joe Dumars chegou para assumir o lugar de Griffin com aval para fazer mudanças no elenco. Havia um acordo com a alta cúpula do Pelicans, no entanto, em manter Willie Green. Siegel apurou que isso mudou nos últimos dias, pois a nova gestão defende a substituição nos bastidores. Além disso, ao redor da liga, a impressão é que o treinador perdeu o apoio dos jogadores.

“Vários atletas, a princípio, pareceram desinteressados com a condução do trabalho de Willie nesses quatro jogos. A frustração tem sido visível no banco de reservas, bem como em comentários no dia a dia. Há um sentimento crescente dentro da NBA que ele perdeu o vestiário. E, sempre que novos dirigentes chegam, a troca do técnico é uma questão de tempo”, contou o jornalista.

No vestiário

A relação de Willie Green com o elenco na posição de técnico do Pelicans, de fato, está um pouco abalada. E isso ficou evidente, em particular, na última segunda-feira. Ele foi duro com a equipe após perder em casa por 32 pontos de diferença para o Boston Celtics. Foi um resultado bem ruim, mas a atuação e postura dos jogadores deixou o ex-atleta revoltado.

“Eu estou decepcionado, antes de tudo, com a forma como abordamos esse jogo. Estou decepcionado com a falta de firmeza em quadra. Essa é a parte difícil de entender para mim. Não vencer a partida é uma questão, mas nós não podemos ser tão dominados aqui. Perder da forma como foi. E, certamente, eu sou parte do problema”, disse o jovem treinador.

Mas Green também fez questão de deixar claro que não desistiu do elenco. E, mais do que isso, está decidido a buscar uma reviravolta. “Eu preciso seguir treinando o time e, acima de tudo, entendendo o que os recados da quadra indicam. Seguir vendo os vídeos dos jogos. Temos que trabalhar duro por bons hábitos”, concluiu.

Substituto

Demitir um técnico, a princípio, é fácil. O problema é, no meio da temporada, escolher um substituto capaz de mudar uma tendência tão forte em um time. E, nesse caso, a solução do Pelicans deve ser interna. Siegel apurou que o auxiliar James Borrego, por enquanto, desponta como um favorito para suceder o comando da equipe.

“Durante os últimos jogos, Zion Williamson deu mais atenção para James do que Willie. É claro como ouve o assistente nos aquecimentos antes das partidas. James já fez várias entrevistas para outras equipes e, por isso, seria o favorito para assumir como interino. É o que vai ocorrer, no caso de uma demissão”, informou Siegel.

