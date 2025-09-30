Agora no Raptors, Brandon Ingram cutuca torcida do Pelicans

Na última trade deadline, Brandon Ingram foi trocado do New Orleans Pelicans para o Toronto Raptors. O negócio encerrou uma sequência de seis anos do astro com a camisa do time da Lousiana. No Canadá, desse modo, ele é uma das apostas para recolocar a nova franquia entre os favoritos do Leste na NBA.

Brandon Ingram, aliás, ainda não estreou pelo Raptors na NBA. Isso porque, ele tem lidado com uma lesão no tornozelo desde o fim do ano passado. No entanto, com a estreia programada para o início de 2025/26, o ala aproveitou o dia de apresentação em Toronto pra provocar sua ex-equipe.

“O que mais me impressiona é ver todo os assentos da arena ocupados em todos os jogos. Mesmo ganhando ou perdendo, eles ficam cheios de torcedores. Isso, com toda certeza, não acontecia em New Orleans”, disse Brandon Ingram.

A fala de Ingram foi uma clara provocação à torcida do New Orleans Pelicans. Segundo a ESPN, o time da Louisiana ficou apenas na 24ª posição em lotação da arena durante a temporada passada na NBA. O Raptors, enquanto isso, foi uma das equipes com maior suporte dos torcedores, no 11° lugar.

Em 2025/26, desse modo, Brandon Ingram vai poder ver da quadra a diferença entre as torcidas de Toronto Raptors e Pelicans. Após meses de recuperação da lesão no tornozelo, a estreia do astro deve acontecer logo no início da próxima temporada. Em julho, o técnico Darko Rajakovic afirmou que o ala vinha em uma boa recuperação.

“A reabilitação de Brandon Ingram vai muito bem. A temporada terminou, mas ele seguiu ativo e trabalhando muito desde o fim da campanha. O seu comprometimento no dia a dia e ética de trabalho, aliás, têm sido nada menos do que incríveis”, elogiou o treinador.

O atraso na estreia de Brandon Ingram, a princípio, trouxe um ponto positivo para o Raptors. Rajakovic e os seus assistentes puderam pensar com calma na forma como integrá-lo ao time. O técnico sabe da fama que o ala de 27 anos adquiriu de ser um “retentor” de bola entre torcedores e analistas. Porém, não o vê assim e não pretende mudar o estilo de jogo do novo comandado.

“Brandon é um jogador incrível, então não quero mudá-lo. Quero que só seja, antes de tudo, ele mesmo. Sei que as pessoas vão dizer que tenta muitos arremessos de média distância, mas, se pode convertê-los, tem que tentar mesmo. O ponto mais importante para mim é que a bola não pare nas mãos de ninguém. Todas as decisões que vamos tomar em quadra terão de ser rápidas”, disse o treinador.

