Payton Pritchard é eleito melhor reserva da NBA

A NBA anunciou, nesta terça-feira (22), que Payton Pritchard, do Boston Celtics, foi eleito o melhor reserva da temporada. De acordo com a liga, o armador somou 454 pontos, sendo 82 votos para o primeiro lugar. Enquanto isso, ele superou Malik Beasley, do Detroit Pistons, e Ty Jerome, do Cleveland Cavaliers. Cem jornalistas especializados na cobertura da liga participaram da votação.

Aliás, Beasley ficou em segundo, com 13 votos para o primeiro lugar, somando 279 pontos. Por outro lado, Jerome recebeu apenas dois votos para o primeiro posto, com 91 pontos.

Vigésima sexta escolha do Draft de 2020, Pritchard fez, em 2024/25, a sua melhor temporada na NBA. Em 80 jogos na campanha, ele alcançou médias de 14,3 pontos, 3,8 rebotes e 3,5 assistências, além de um aproveitamento de quase 41% no perímetro. O camisa 11 também quebrou o recorde de bolas de três vindo do banco (246), em uma única temporada. Desse modo, o armador de 27 anos virou o sexto jogador do atual campeão da liga.

Além disso, Payton Pritchard é o quarto atleta na história do Celtics a vencer o prêmio de melhor reserva da NBA. Kevin McHale (1984 e 1985), Bill Walton (1986) e Malcolm Brogdon (2023) foram os outros três.

Na última semana, Pritchard reconheceu a boa temporada, mas evitou fazer lobby pelo prêmio. Acima de tudo, ele revelou que está orgulhoso com o desempenho em quadra.

“Sinto que me coloquei na melhor condição possível para ser o melhor reserva da temporada. Estou bastante orgulhoso porque fiz o meu melhor para ajudar a minha equipe saindo do banco. Se votarem em mim, vai ser uma grande honra e um incrível reconhecimento. Mas a verdade é que não tenho como controlar isso. Então, só posso esperar e ver”, disse o armador.

O prêmio de melhor reserva da NBA é uma “coroação” da evolução de Payton Pritchard. Afinal, ele precisou de cinco anos para se firmar na rotação do Celtics. Há duas temporadas, aliás, o armador atuava menos de 14 minutos por noite. Assim, Pritchard fez questão de ressaltar que o crescimento foi resultado de muito trabalho nas férias.

“Acho que sempre fui um bom arremessador de média distância e finalizador próximo da cesta. Mas isso não basta. Afinal, quero seguir na tentativa de ser o mais completo que puder em quadra. Treinei muito para melhorar o meu arremesso de longa distância saindo do drible e em movimento. Com isso, adicionei novas nuances ao meu jogo. E, além disso, sinto que estou mais ativo na defesa”.

Pritchard, no entanto, admite que nenhum treino pode substituir um quesito intangível crucial: a confiança. “Algumas coisas começam a aparecer em quadra quando se está mais confiante. Nessa temporada, me sinto confiante sempre que piso em quadra. Estou ajudando a equipe em vários níveis porque, antes de tudo, acredito que sou capaz”, finalizou.

Confira como foi a votação para o prêmio de melhor reserva da NBA

Payton Pritchard (Boston Celtics): 454 pontos

Malik Beasley (Detroit Pistons): 279 pontos

Ty Jerome (Cleveland Cavaliers): 91 pontos

De’Andre Hunter (Cleveland Cavaliers): 33 pontos

Naz Reid (Minnesota Timberwolves): 31 pontos

Nickeil Alexander-Walker (Minnesota Timberwolves): 7 pontos

Russell Westbrook (Denver Nuggets): 4 pontos

Alex Caruso (Oklahoma City Thunder): 1 ponto

