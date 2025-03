Paolo Banchero lidera e Magic acaba com sequência do Cavs

O Cleveland Cavaliers havia vencido seus últimos 16 jogos, a melhor marca da franquia na história. No entanto, a sequência histórica do Cavs acabou graças ao Orlando Magic de Paolo Banchero. O jogador marcou 24 pontos nesse domingo (16), enquanto Franz Wagner anotou mais 22. A partida terminou 108 a 103.

Foi a primeira derrota de Cleveland desde o dia 4 de fevereiro, ainda antes da pausa para o All-Star Game e a trade deadline. Dessa forma, foi a primeira vez que De’Andre Hunter, que chegou justamente na data final para trocas, perdeu com a camisa do Cavs.

O jogo foi disputado, mas Cleveland errou cinco arremessos no último minuto – três deles de Donovan Mitchell. Assim, Banchero acertou uma bola de dois para ficar na frente por 104 a 103. Depois disso, Hunter errou um arremesso triplo, e Kentavious Caldwell-Pope sofreu faltas intencionais, mas converteu os arremessos livres.

Então, Max Strus errou mais uma bola tripla. No entanto, o Cavs pegou o rebote duas vezes, com Mitchell errando mais duas tentativas. Cleveland entrou no último quarto liderando, e ainda não havia perdido nesta temporada enquanto chegava no período final na frente.

“Antes de tudo, temos que dar crédito para o Magic”, disse o técnico do Cavs, Kenny Atkinson. “Terceira melhor defesa da liga, é isso que eles fazem. É uma excelente equipe defensiva”.

Pelo lado do Magic, que acabou com a sequência do Cavs, Paolo Banchero acertou apenas seis de 22 arremessos, mas contribuiu com 11 rebotes e sete assistências. Wendell Carter adicionou 16 pontos e 14 rebotes, enquanto Franz Wagner somou 22 pontos e oito rebotes.

Donovan Mitchell voltou após perder dois jogos devido a uma lesão na virilha e terminou com 23 pontos. Jarrett Allen marcou 20 pontos e pegou 12 rebotes para o Cavs, que foi impedido de se tornar o primeiro time desde o Phoenix em 2021 a vencer 17 jogos consecutivos. A equipe ainda jogou sem Evan Mobley, que segue fora, com uma contusão no pé.

A sequência de 16 vitórias do Cleveland foi a mais longa da história da franquia. Atkinson não classificou a derrota como um alerta para sua equipe, mas disse que deve ajudá-los no futuro.

“Acho que, às vezes, é como, ‘Ah, ok, essa liga é difícil'”, disse ele. “Há muitos grandes times por aí. E acho que isso vai nos ajudar, para estarmos prontos e jogarmos melhor”.

O Cavaliers tem 56 vitórias e 11 derrotas na temporada, e deve finalizar a temporada regular no topo da Conferência Leste. Assim, a franquia já começa a pensar nos playoffs, onde o grande adversário no caminho pelo título será o Boston Celtics. Entretanto, há outras equipes difíceis, como o Milwaukee Bucks e o New York Knicks, que podem aparecer pelo caminho.

Já o Magic, tenta recuperar a boa forma do início da temporada. As lesões de Banchero e Wagner quebraram o ritmo da equipe, que agora está na oitava colocação, com 32 vitórias e 37 derrotas. Orlando deve ir ao play-in, mas segue tentando melhorar.

