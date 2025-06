Pacers: Bennedict Mathurin admite xingar jogadores em português

O ala Bennedict Mathurin, do Indiana Pacers, vem sendo um dos jogadores mais importantes de seu time saindo do banco de reservas nos playoffs da NBA. Apesar de não ter o mesmo tempo de quadra que teve ao longo da fase regular, o canadense vem evoluindo após três temporadas. Mas ele ainda se mostra versátil em outro ponto: atormentar o adversário em várias línguas diferentes.

De acordo com Mathurin, ele pode xingar seus oponentes até mesmo em português. Em entrevista ao canal NBA TV, ele revelou que aprendeu algumas palavras na língua.

“Eu falo quatro línguas diferentes (francês, inglês, espanhol e crioulo), mas faço o trash talk em mais do que quatro”, disse. “Também faço isso em português, que é bem similar ao espanhol”.

Um fato curioso de Bennedict Mathurin é que ele disputa os playoffs pela primeira vez na carreira. Isso porque ele não atuou nos mata-matas de 2023/24, quando se recuperava de lesão. Ou seja, em sua estreia, já está nas finais da NBA.

Na derrota para o Oklahoma City Thunder, na noite de domingo (8), Mathurin fez 14 pontos saindo do banco, em cerca de 22 minutos. Ele ainda pegou dois rebotes e deu uma assistência no embate que igualou a série decisiva.

Em seu terceiro ano de Pacers, Bennedict Mathurin tornou-se um dos jogadores mais importantes do time ao longo da campanha. Afinal, mesmo não sendo titular de fato, fez 49 de seus 72 jogos no quinteto inicial. Uma espécie de reserva de luxo. Não por menos, produziu 16.1 pontos e 5.3 rebotes em quase 30 minutos por noite.

Nas finais da NBA, Mathurin revelou ser amigo de Lu Dort, do Thunder. Os dois se enfrentaram várias vezes no basquete universitário. Enquanto ele jogava por Arizona, Dort estava em Arizona State. No entanto, na decisão da liga, ele brinca: “aqui, somos inimigos”.

“É especial jogar contra ele aqui, pois nos conhecemos há muito tempo e somos amigos. Mas nas finais, somos inimigos. Depois, a gente volta a conversar normalmente”, afirmou.

Com Bennedict Mathurin, o Pacers sai de Oklahoma City com certa vantagem nas finais. Isso porque o time de Indiana venceu o primeiro jogo da série, roubando o mando de quadra. Eles voltam a se encontrar na próxima quarta-feira (11), agora em seus domínios. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília).

