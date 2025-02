Os casinos online estrangeiros são seguros? A resposta de António Matias

Para responder à pergunta sobre a segurança dos casinos online estrangeiros é necessário, antes de mais, definir quais se consideram sites de jogo estrangeiros e quais se consideram nacionais. Muitos dos casinos a operar com licença do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) são estrangeiros, por exemplo. Isto porque são casinos sediados fora de Portugal. Alguns consideram, erradamente, estes casinos como nacionais, por ter licenciamento de uma entidade portuguesa. O certo é que, tratando-se de um casino com sede no estrangeiro, deve considerar-se um casino estrangeiro.

António Matias, editor do CasinoReal, apresenta revisões e avaliações de cada casino online em Portugal, quer se trate de um casino nacional ou estrangeiro. Na plataforma encontramos os melhores casinos do mercado português, com análises detalhadas, seguindo um conjunto de critérios como:

Licenciamento;

Segurança;

Jogo Responsável;

Catálogo de jogos e fornecedores;

Bónus e promoções grátis;

Atendimento ao cliente;

Plataformas móveis;

Meios de depósito e de levantamento.

Todos estes parâmetros, combinados com a interface, layout e design do casino, são essenciais para determinar se estamos perante sites legais, seguros e confiáveis.

O objetivo do CasinoReal passa, exatamente, por dar aos jogadores portugueses uma panorâmica do mercado atual. A ideia é sublinhar as vantagens e desvantagens de cada plataforma de jogo, de modo a oferecer análises imparciais e transparentes.

Uma escolha correta de casino, muito antes de pensar no registo, é o primeiro passo para uma experiência de jogo imersiva, tranquila e segura.

Os casinos online estrangeiros

Como mencionado, muitos dos casinos licenciados pelo SRIJ são casinos estrangeiros, já que possuem sede fora de Portugal. Existem outros casinos estrangeiros, com licenciamentos de outras entidades, que merecem ser considerados, de acordo com o quão seguros e fiáveis se apresentam.

Mantendo o foco nos casinos licenciados pelo SRIJ, temos atualmente, no mercado nacional, 17 entidades licenciadas:

A Betclic sediada em Malta, tem sucursal em Algés;

O 888, a Betwaye o Moosh.pt tem sede em Malta;

A Bwin, a Nossa Aposta, o Placard, a Betano, o Luckia, o Lebull, o GoldenPark e a ESC Online têm sede em Lisboa;

A Bidluck.pt com sede em Leiria;

O BacanaPlay com sede em Malta e sucursal em Lisboa;

A Pokerstars com sede em Malta, tem sucursal no Porto;

O Casino Portugal está sediado na Figueira da Foz;

O Solverde tem sede em Espinho.

Ou seja, ainda que a maior parte sejam casinos nacionais, sediados em Portugal, um conjunto destes têm sede em Malta, sendo considerados, por isso, casinos online estrangeiros.

O mercado português tem casinos online estrangeiros com diferentes licenças. Mais do que apurar se o casino estrangeiro é seguro, é preciso perceber qual a licença e os protocolos de segurança dos casinos, sejam eles nacionais ou não.

Essa é a análise levada a cabo pelos especialistas do CasinoReal. Não se focam na sede do casino, mas sim no seu licenciamento, política de privacidade, termos e condições e na promoção do jogo responsável. Bem como nos protocolos de segurança, para determinar o quão seguro e confiável é o site de jogos.

Estes são os aspetos considerados quando se pretende apurar a segurança de um casino:

Encriptação de dados;

Protocolos de segurança SSL , https e outros;

Imparcialidade de jogos (RNG – Gerado de Número Aleatório);

Política de privacidade;

Política Anti-Lavagem de dinheiro (AML);

Termos & Condições transparentes;

Jogo Responsável.

Mais do que considerar a nacionalidade do casino, os elementos acima são regras essenciais para novos casinos seguros. Seja um casino online a dinheiro real ou um casino live com dealer ao vivo, estes são os aspectos essenciais para a respetiva avaliação da segurança e integridade.