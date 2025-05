Onde assistir playoffs da NBA: Pacers x Cavaliers – Jogo 1

Saiba onde assistir ao Jogo 1 entre Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers, válido pelos playoffs da NBA, neste domingo (4). As equipes se enfrentam na Rocket Arena, a partir de 20h30 (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao Jogo 1 dos playoffs da NBA entre Pacers x Cavaliers, quintetos prováveis e seus elencos.

Confrontos da série

04/05: Pacers x Cavaliers

06/05: Pacers x Cavaliers

09/05: Cavaliers x Pacers

11/05: Cavaliers x Pacers

13/05: Pacers x Cavaliers*

15/05: Cavaliers x Pacers*

18/05: Pacers x Cavaliers*

* Se necessário

Indiana Pacers

O Indiana Pacers vem de grande vitória sobre o Milwaukee Bucks, enquanto entra na série diante do Cleveland Cavaliers após vencer três dos quatro jogos na fase regular. Tyrese Haliburton, que cresceu de produção na segunda metade da fase regular, é o destaque. Enquanto isso, Pascal Siakam vem sendo um dos grandes nomes do time no ataque, ao lado de Myles Turner.

Posição Jogador Altura Idade G Tyrese Haliburton 1,96 24 G TJ McConnell 1,85 32 G Andrew Nembhard 1,96 24 G Bennedict Mathurin 1,98 22 G Ben Sheppard 1,98 23 G Quenton Jackson (tw) 1,96 25 F Aaron Nesmith 1,96 24 F James Johnson 2,01 37 F Johnny Furphy 2,03 19 F Enrique Freeman (tw) 2,01 24 F Pascal Siakam 2,03 30 F Obi Toppin 2,06 26 F Jarace Walker 2,03 20 C Myles Turner 2,11 28 C Isaiah Jackson 2,08 22 C Tony Bradley 2,08 26

Time titular: Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Pascal Siakam e Myles Turner

Cleveland Cavaliers

Apesar de Darius Garland não atuar nos últimos dois jogos dos playoffs da NBA, o armador do Cleveland Cavaliers não deve ser problema para o primeiro jogo da série diante do Indiana Pacers. O Cavs varreu o Miami Heat por larga vantagem nos placares, mas não deve ter a mesma facilidade contra o Pacers.

Pos Jogador Altura Idade G Darius Garland 1,85 24 G Craig Porter Jr 1,85 24 G Ty Jerome 1,96 27 G Donovan Mitchell 1,91 28 G Isaac Okoro 1,96 24 G Sam Merrill 1,93 28 G De’Andre Hunter 2,03 27 F Max Strus 1,96 28 F Jaylon Tyson 1,98 21 F Emoni Bates (tw) 2,03 20 F Evan Mobley 2,11 23 F Dean Wade 2,06 27 F Chuma Okeke 1,98 26 C Jarrett Allen 2,08 26 C Tristan Thompson 2,06 33

Time titular: Darius Garland (Sam Merrill), Donovan Mitchell, Max Strus, Evan Mobley e Jarrett Allen

Informações da partida

Onde assistir: Prime Video

Data: 04/05/2025

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Rocket Arena, Cleveland

