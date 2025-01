Onde assistir jogos da NBA ao vivo hoje (30/01)

Saiba onde assistir ao vivo aos jogos de hoje, quinta-feira, 30 de janeiro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com cinco partidas, sendo duas com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao vivo a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 30.

A quinta-feira (30) marca a penúltima rodada de janeiro. Diferente da anterior, inclusive, serão somente cinco partidas. Ainda assim, há encontros diretos por posições na zona de pós-temporada, em especial, no Oeste.

No Leste, por enquanto, o líder é o Cleveland Cavaliers. Com uma vitória recente, a franquia se recuperou de uma sequência de derrotas e seguiu com uma boa vantagem em relação ao vice-colocado, o Boston Celtics. Na terceira posição, o New York Knicks está próximo do atual campeão, enquanto Milwaukee Bucks, Indiana Pacers e Miami Heat encerram os seis primeiros colocados.

No Oeste, por sua vez, o líder é o Oklahoma City Thunder. Apesar de derrotas recentes, o time tem a melhor campanha da NBA e lidera com folgas a Conferência. Em seguida, vem o Houston Rockets, que tem o Memphis Grizzlies na cola. Por fim, aparecem Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers.

Diante disso, o principal destaque da rodada é Rockets e Grizzlies. As franquias se encontram em um duelo que coloca em disputa a segunda posição do Oeste. No momento, a equipe do Texas vem em um melhor momento, enquanto o adversário perdeu sua última partida.

Veja onde assistir aos jogos da NBA hoje, 30 de dezembro:

Hora Partida Canal 21h Los Angeles Lakers x Washington Wizards NBA League Pass 21h Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers Prime Video 23h Minnesota Timberwolves x Utah Jazz NBA League Pass 23h30 Houston Rockets x Memphis Grizzlies Prime Video 00h00 Orlando Magic x Portland Trail Blazers NBA League Pass

