O jogo das estrelas do Brasil

Episódio do dia 29/03/2025 – Reviva a Emoção

Continua após a publicidade

O final de semana das estrelas da NBB tomou boa parte do calendário desta semana no basquete nacional. Falamos do crescimento do evento, do apoio, dos jogos e dos desafios. Claro que não poderia faltar os jogos da volta do campeonato pós final de semana, com boas vitórias do Brasília, mas, principalmente, do Minas sobre o Flamengo.

Na LBF, quem continua surpreendendo é o Ourinhos, que a gente já tinha comentado do bom trabalho no campeonato paulista. Mas claro, apesar de estar indo bem, o Sesi Araraquara e o Sampaio basquete continuam mostrando que o trabalho duradouro dos dois clubes traz resultados.

Continua após a publicidade

Na Euroleague nós tivemos uma daquelas semanas com duas rodadas de jogos em um meio de semana só. Pior para o Paris que se complicou e vai ter de vencer jogos duríssimos para se manter entre pelo menos os 10 primeiros para ir para o Play-in.

Ai, como sempre, uma bola curva no episódio, para falar sobre as mudanças anunciadas no Chinesão. Visando deixar a liga mais competitiva e preparar melhor os atletas para as Olimpíadas de 28, a CBA fez algumas mudanças importantes para o campeonato a partir de agora.

Continua após a publicidade

Para fechar, claro, falamos da NBA, com a corrida pelo título de MVP da temporada entre apenas dois jogadores, mas que claramente deveria acabar na mão do atual tricampeão do troféu. O que vem jogando o Joker é realmente para se perguntar se teria alguma chance do Shai levar. Além disso falos dos jogos, da nova liga da NBA na Europa e muito mais.

Então segue a receita, aperta o play e vem com a gente