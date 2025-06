O Adeus ao Mestre Wlamir

Episódio do dia 21/03/2025 – Reviva a Emoção

Não havia outro jeito de começar este podcast que não fosse com profundo pesar com a notícia do falecimento de um dos grandes do esporte, Wlamir Marques. Falamos um pouco de sua carreira, de sua atuação, dos títulos, do ginásio com seu nome e muito mais.

Entramos na NBB, falando do que parece ser o triste fim do basquete do São Paulo, da vitória do Minas sobre o Flamengo e, claro das Semis da BCLA entre argentinos e brasileiros. Falamos, também, da volta da chancela da CBB para o campeonato da NBB, o que faz o campeonato voltar a ser reconhecido pela FIBA. Mas que ninguém se engane, essa chancela veio por livre e desimpedida pressão da FIBA Américas e que, tão logo for possível, a CBB deve aprontar outra deste nível mesmo.

Já na LBF, Ourinhos vai mostrando que o bom campeonato paulista não foi a toa e esta se credenciando a ficar entre os quatro primeiros da competição. Quem parece que não se encontrou ainda é o Santo André que tomou uma senhora lavada da única equipe que parece que vai nadar de braçada, a nossa querida Bolívia, o Sampaio Basquete. Enquanto isso, voltando de terras chinesas, a Kamilla Cardoso abocanhou o prêmio de MVP das estrangeiras do campeonato, como a gente já esperava. O time dela saiu mais cedo da competição, terminando em quinto e, com isso, ela já deve começar a se preparar para próxima temporada da WNBA.

Na Euroleague, o Paris se recuperou e agora tem missão complicada para se manter na disputa dos playoffs, ou pelo menos do Play-in. Restam 4 rodadas e, tirando o Olympiacos, todo mundo ta na briga. O pior, para o Paris, é que os 3 dos 4 jogos dele agora são pedreiras.

Para fechar falamos da venda da Celtics por U$ 6.100.000.000,00. Sim, 6 bilhões de dólares. É tanto zero que eu acho que até me perdi escrevendo. Vale isso tudo? Muda o patamar da NBA nos esportes americanos? E, mais importante, o comprador, vai conseguir pagar?

Ainda respondemos as perguntas do pessoal do chat, falamos da falta de jogadores do Mavs para o resto da temporada, sobre as bets, classificação do Leste e do Oeste e muito mais. Aperta o play e vem com a gente!