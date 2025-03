Novato, Alex Sarr supera início ruim e vira destaque do Wizards

A classe de calouros da NBA, em geral, não empolgou nessa temporada. Mas, após um início fraco, o novato Alex Sarr tornou-se um dos (poucos) destaques do Washington Wizards na campanha. Nesse mês de março, em particular, o desempenho do jovem vem chamando a atenção. Jordan Poole acompanhou essa trajetória como colega de elenco e, por isso, exalta a persistência do pivô.

“Eu acho que, com o passar da temporada, Alex ficou cada vez mais confortável. Não só confortável com a forma como joga, mas também com a sua função no time. Creio que está começando a descobrir o que pode fazê-lo um jogador dominante nessa liga. Esse garoto merece crédito por se manter focado, melhorar todos os dias e, assim, calar os comentários negativos por aí”, elogiou o ala-armador.

A falta de produção ofensiva de Sarr preocupou no início da campanha, mas não foi algo tão surpreendente. Afinal, ele sempre foi visto como um prospecto defensivo com pouco refino no ataque. Só que, nesse mês, ele registrou seis de suas nove atuações de 20 ou mais pontos na temporada. O técnico Brian Keefe, no entanto, está impressionado com a versatilidade ofensiva do jovem desde o início de março.

“Alex é um jogador que você pode utilizar depois de um bloqueio como roller ou abrindo a quadra. Mas também é possível usá-lo no short roll, pois é tão bom passador e pode achar o passe certo em janela curta. Esse é um conjunto de habilidades único para um atleta da sua posição e estatura, certamente. Por isso, ele está aqui em Washington”, elogiou o treinador.

Individual

O novato Alex Sarr registra médias de 17,2 pontos, 6,8 rebotes e 2,5 assistências em 15 jogos pelo Wizards em março. É a maior marca pessoal mensal em pontuação e passes decisivo, além da segunda melhor como reboteiro. Mas, ainda assim, o time é dono da pior campanha do Leste e sem perspectivas de saída da “lanterna”. Sempre que recebe perguntas, por isso, o francês minimiza a evolução individual.

“Eu sinto que, acima de tudo, tenho que entrar em quadra todas as noites e competir. Assim, não importa o que aconteça, posso ver o resultado. Penso no que nós estamos tentando construir aqui antes de qualquer coisa. Então, o meu foco está nesse time e mantê-lo unido nos desafios da temporada. Isso é o mais importante, no fim das contas”, afirmou o atleta de 19 anos.

Um aspecto em que a evolução de Sarr foi notável desde o começo da temporada é a finalização perto da cesta. Mas ele garante que o crescimento foi mais experiência do que trabalho especializado. “Para ser sincero, eu não tenho feito nada tão específico. Treinei a finalização com contato, em particular, usando a mão esquerda. Aposto que isso pode me ajudar a ser mais eficiente perto do aro”, contou.

Alto potencial

Com as ótimas atuações, certamente, o potencial de Sarr não está só evidente para os técnicos do Wizards. Os adversários também estão de olho no segundo selecionado do último draft. Depois da derrota contra o Pacers, por exemplo, Rick Carlisle teve muitos elogios a fazer ao jovem pivô. Ele vê não só um grande prospecto no francês, mas alguém que vai atrair fãs pelo estilo de jogo.

“Alex tem um alto potencial, certamente. É alto, atlético, habilidoso, tem braços longos e, acima de tudo, não tem medo em quadra. Pode espaçar a quadra e arremessar de três pontos, mas também bloquear arremessos em torno da cesta. Além disso, o seu estilo de jogo é vibrante. É bem agradável e divertido vê-lo jogar”, elogiou o veterano treinador da NBA.

