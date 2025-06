Noite de quebra de recordes

Continua após a publicidade

Episódio do dia 04/04/2025 – Reviva a Emoção

No episódio desta semana falamos sobre a assinatura da chancela da CBB para a NBB e o que isso significa, os planos para o futuro próximo e o que podemos esperar neste momento. Na próxima edição da NBB tem muita coisa que pode mudar. Falamos também dos playoffs que estão chegando e já está praticamente fechado nos times. Podemos discutir uma ultima vaga, caso Botafogo ou Fortaleza Basquete Cearense façam um final de temporada absolutamente perfeito.

Continua após a publicidade

Na LBF caiu um dos invictos. Corinthians perdeu para o Sesi Araraquara (e o jogo seguinte contra Sodiê Mesquita). Inesperado pelo o que vinha apresentando. Ambos os jogos foram muito abaixo e com pontuações bem pequenas. Contra o Sesi, a armadora Alana jogou e não foi bem e contra o Sodiê não jogou. Essa queda do time vem muito de encontro a falta que ela faz. Agora só o Araraquara e o Sampaio continuam invictos, enquanto só Blumenau não venceu ainda.

Falamos também do sorteio da Americup. O Brasil caiu num grupo que pode acabar sendo mais complicado do que precisaria. Bahamas pode jogar com jogadores da NBA, enquanto Estados Unidos, mesmo mandando o time C, deve classificar. Para completar o grupo, o Uruguai que, apesar de ser um velho conhecido, tem melhorado nos últimos anos. Mas em todos os grupos tem pelo menos dois times interessantes, o que deve deixar as próximas fases ainda melhores de acompanhar.

Continua após a publicidade

Na Euro, como a gente previa, o Paris não teve vida fácil. O primeiro ano do nosso Tiago Splitter como treinador havia começado tranquilo, mas agora o time está tendo de suar. Uma ótima vitória contra o Panathinaikos e um derrota apertada contra o Real Madrid, deixaram o time na décima posição. Posição que vai precisar manter para se classificar pelo menos para o Play in. Outro que se complicou também, e sem necessidade, foi o Bayern de Munique, perdendo para o Macabi, que já não luta por mais nada na competição.

Para fechar, falamos sobre a NBA. Foi uma semana de muita gente falando muito, como Butler assumindo que não é um cara fácil, o Lebron arrumando confusão em podcast, Ja causando dentro e fora de quadra e o Shaq falando sobre o Jokic.

Também tivemos nosso querido Westbrook acelerando uma bandeja fácil num final de jogo e entregando a paçoca logo em seguida. Jogo esse que marcou mais números incríveis para o Joker, com 61 pontos, 10 assists e 10 rebotes. O cara parece melhorar todo ano, não é possível. Outro que parece ainda querer muita coisa na NBA é o Curry. Mais um jogo com mais de 50 pontos (52!) e com 12 bolas de três. Um absurdo! E o pior, tudo isso na mesma noite!

Continua após a publicidade

Falamos disso, de classificação para play-ins (olha o Suns querendo ficar de fora!) e respondemos as perguntas da galera. Então aperta o play e vem com a gente!!!!