No reencontro com Butler, Heat atropela Warriors com show de Bam Adebayo

Bam Adebayo liderou a vitória dominante do Miami Heat sobre o Golden State Warriors por 112 a 86. No primeiro jogo de Jimmy Butler contra o ex-time, após a polêmica novela que levou a saída do jogador na trade deadline, a franquia da Flórida não tomou conhecimento do rival de San Francisco, que ainda não pôde contar com Stephen Curry. Além disso, a rodada desta terça-feira (25) ainda contou com mais sete partidas.

Depois de sua maior sequência negativa em mais de 15 anos, com dez derrotas seguidas, Miami embala uma sequência positiva. São duas vitórias seguidas e um certo respiro na tabela. Apesar de ter 31 triunfos em 72 jogos , a equipe segue firme na zona de play-in do Leste, ocupando a décima posição. O Heat tem uma vantagem de seis jogos em relação ao Toronto Raptors. O próximo duelo é contra o Atlanta Hawks, na quinta-feira (27).

Golden State, por outro lado, sofre instabilidade. Afinal, pela primeira vez com Butler, a franquia perdeu dois jogos seguidos. Isso casa com a ausência de Curry, que esteve fora dos últimos dois duelos graças a um problema na região pélvica. Com 41 vitórias em 72 jogos, a franquia se vê muito perto da zona de play-in, com apenas 0.5 jogo de frente em relação a Los Angeles Clippers e Minnesota Timberwolves. O Warriors só volta a jogar na sexta-feira (28), contra o New Orleans Pelicans.

Então, confira os principais pontos da vitória do Heat de Bam Adebayo sobre o Warriors na volta de Jimmy Butler.

Heat se impõe do perímetro

Miami tinha acabado de quebrar uma sequência de dez derrotas seguidas, e a confiança se mostrou ainda mais recuperada nessa noite. Nada é maior do que o show dos mandantes do perímetro, com 17 bolas de três convertidas em 25 tentativas. Portanto, uma grande eficiência de 68%. Sejam com os titulares ou bancários, o Heat superou o Warriors no volume e na eficiência.

Adebayo domina

Contra o Warriors de Jimmy Butler, Bam Adebayo foi o cara do Heat. O pivô começou o jogo com energia, e isso ditou o ritmo de Miami ao longo do duelo. Afinal, foram 13 pontos só no primeiro quarto, com direito a uma cravada sobre o ex-companheiro que levantou o ginásio na Flórida. O craque defendeu demais como faz habitualmente, e ainda converteu duas bolas de três.

Tamanho de Miami machuca Golden State

Bam Adebayo dominou a área restrita no duelo entre Heat e Warriors, mas a companhia do calouro Kel’el Ware também foi fundamental para isso. Com o especialista defensivo solto pela quadra e com o jovem protegendo o aro, Miami teve atuação estupenda dos dois lados da quadra. Só não foi perfeito porque mesmo com muito mais tamanho, a dupla cedeu alguns rebotes de ataque para o rival, que por fim, não fizeram tanta diferença.

Leia mais!

Butler tímido

Foi uma das partidas mais apagadas do camisa 10 desde que ele chegou ao time de San Francisco. E justamente no encontro com o torcedor de Miami. A recepção da torcida foi morna, com um misto de aplausos e vaias. E o jogo do craque refletiu o tratamento que recebeu. Afinal, fez mais arremessos do que pontos, só distribuiu duas assistências e por fim, só chegou uma vez a linha de lance livre.

Eficiência ruim

A eficiência do Warriors, sobretudo em comparação ao rival, explica muito da derrota. Bem defendida e sem bolas de segurança, a equipe sofreu para fazer quase todos os seus 86 pontos. Enquanto Miami acertou mais de 55% de seus arremessos e 68% de suas bolas de três, os visitantes tiveram apenas 39.8% e 23.7% nos quesitos respectivamente. Em suma, mesmo cometendo menos erros de ataque e vencendo a batalha de rebotes ofensivos, o time ainda perdeu por 26.

Gui Santos é raro destaque

No meio do caos, a melhor notícia do Warriors nessa terça foi o brasileiro Gui Santos. Afinal, em seus 20 minutos na quadra, ele anotou 13 pontos, três rebotes e converteu três de seis tentativas do perímetro. Enquanto esteve na quadra, Golden State só perdeu por dois pontos. Aliás, entre todos os outros jogadores da rotação, só Kevon Looney o superou nesse quesito. Porém, não foi o suficiente para equilibrar o jogo. Por fim, só Brandin Podziesmki e Jonathan Kuminga pontuaram mais do que o ala.

(41-31) Golden State Warriors 86 x 112 Miami Heat (31-41)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonathan Kuminga 15 2 2 2 0 Brandin Podziesmki 14 3 4 2 0 Gui Santos 13 3 0 0 0 Jimmy Butler 11 6 2 1 0 Buddy Hield 10 3 0 0 0

Três pontos: 9-38; Santos: 3-6

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 27 8 1 1 1 Tyler Herro 20 3 7 0 0 Alec Burks 17 2 0 1 0 Kel’el Ware 14 10 0 0 1 Davion Mitchell 12 5 7 1 0

Três pontos: 17-25; Burks: 5-7

Outros jogos

Além da vitória do Heat de Bam Adebayo sobre o Warriors de Jimmy Butler, a rodada dessa terça-feira ainda contou com mais sete partidas. Então, confira os outros resultados e box-scores da noite de NBA.

(35-38) Orlando Magic 111 x 104 Charlotte Hornets (18-54)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 32 7 6 1 0 Franz Wagner 26 8 4 0 0 Anthony Black 20 5 0 1 2 Caleb Houstan 12 0 0 0 0 Wendell Carter Jr. 5 11 2 0 2

Três pontos: 13-42; Houstan: 4-6

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 25 1 9 0 0 Mark Williams 8 13 4 2 1 Nick Smith Jr. 13 2 3 0 0 Josh Green 13 0 0 1 0 Miles Bridges 11 6 4 0 0

Três pontos: 14-34; Ball: 3-4

(31-40) San Antonio Spurs 96 x 122 Detroit Pistons (41-32)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Vassell 26 6 1 0 0 Stephon Castle 19 2 4 1 0 Sandro Mamukelashvilli 11 2 1 0 0 Keldon Johnson 10 5 3 0 0 Harrison Barnes 9 4 3 0 0

Três pontos: 14-44; Vassell: 6-12

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Marcus Sasser 27 4 1 1 0 Tobias Harris 15 8 4 3 1 Jalen Duren 14 4 7 0 0 Ausar Thompson 14 6 3 2 0 Malik Beasley 13 3 3 0 0

Três pontos: 15-31; Sasser: 5-7

(35-38) Dallas Mavericks 113 x 128 New York Knicks (45-26)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Naji Marshall 38 7 1 1 0 Brandon Williams 22 1 3 2 0 Jaden Hardy 15 2 0 2 0 Spencer Dinwiddie 13 4 7 0 2 Kai Jones 9 8 2 1 1

Três pontos: 6-19; Dinwiddie: 2-5

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK OG Anunoby 35 5 1 2 1 Karl-Anthony Towns 26 12 11 1 0 Mikal Bridges 21 1 1 0 1 Josh Hart 16 12 11 2 0 Precious Achiuwa 11 2 2 2 1

Três pontos: 10-26; Anunoby: 3-6

(35-37) Atlanta Hawks 114 x 121 Houston Rockets (47-26)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 19 2 12 1 0 Dyson Daniels 19 8 10 4 0 Zaccharie Risacher 18 4 1 0 0 Terance Mann 16 4 1 1 0 Onyeka Okongwu 14 15 3 0 0

Três pontos: 15-49; Daniels: 3-6

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 32 11 4 2 0 Fred VanVleet 21 4 3 0 0 Alperen Sengun 18 9 5 1 1 Jabari Smith Jr. 17 5 1 2 0 Tari Eason 10 14 0 1 0

Três pontos: 11-39; VanVleet: 3-8

(44-28) Memphis Grizzlies 140 x 103 Utah Jazz (16-57)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 21 4 6 1 1 Jaren Jackson Jr. 19 3 1 1 2 Scotty Pippen Jr. 16 5 10 1 0 Zach Edey 15 7 2 2 0 Jay Huff 15 6 0 0 1

Três pontos: 20-45; Williams: 3-5

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Isaiah Collier 21 3 4 1 0 Collin Sexton 15 3 5 2 0 Johnny Juzang 13 1 5 0 0 Kyle Filipowski 13 2 0 1 0 Brice Sensabaugh 9 1 5 1 1

Três pontos: 17-42; Collier: 4-8

(58-14) Cleveland Cavaliers 122 x 111 Portland Trail Blazers (32-41)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 27 5 8 1 0 Ty Jerome 25 2 3 0 0 Evan Mobley 21 12 4 0 4 Sam Merril 14 2 3 0 0 Jarrett Allen 14 8 2 1 0

Três pontos: 12-27; Jerome: 4-5

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Clingan 18 12 2 1 3 Scoot Henderson 18 6 6 0 0 Shaedon Sharpe 18 4 2 2 0 Deni Avdija 17 10 6 1 0 Matisse Thybulle 15 3 1 1 0

Três pontos: 17-52; Thybulle: 5-6

(60-12) Oklahoma City Thunder 121 x 105 Sacramento Kings (35-37)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 32 7 5 0 0 Chet Holmgren 18 10 2 2 0 Alex Caruso 15 5 6 0 2 Isaiah Joe 14 3 3 3 0 Lu Dort 13 4 1 1 1

Três pontos: 19-32; Joe: 4-6

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Keegan Murray 28 6 0 1 3 Zach LaVine 19 2 7 0 0 Keon Ellis 12 3 4 4 2 Domantas Sabonis 8 12 8 1 1 Jake LaRavia 11 2 2 3 0

Três pontos: 23-48; Murray: 9-13

