NBB: Franca recebe Minas e pode ser fechar série final; veja onde assistir

É noite de decisão no Ginásio do Pedrocão. Com a vantagem de 2 a 1 na série pelas Finais do Novo Basquete Brasil, o Sesi Franca pode conquistar o tetracampeonato diante da sua torcida. O Minas entra em quadra com o objetivo de forçar o quinto e decisivo confronto. De um lado, o troféu; do outro, sobrevivência. O Jogo 4 acontece nesta quarta-feira (18). Além disso, veja abaixo onde assistir ao quarto jogo da série final do NBB entre Franca e Minas.

O clima é de pressão máxima e cada posse pode ser decisiva. A atmosfera em Franca promete ser eletrizante. Ingressos esgotados, cidade mobilizada e um Pedrocão preparado para empurrar o time da casa rumo ao tetracampeonato. Do outro lado, o senso de urgência move o Minas para tentar marcar seu nome na história com o título inédito.

O Sesi Franca chega embalado após vencer dois jogos seguidos em Belo Horizonte, recuperando o mando de quadra e ficando a um passo do título. Com elenco experiente e acostumado a jogos grandes, o Rolo Compressor quer usar a força da torcida para selar mais uma conquista e manter a hegemonia no NBB, além de igualar o feito do Flamengo, único time que conquistou quatro troféus consecutivos.

“Como qualquer jogo de final, principalmente podendo decidir o campeonato, gera uma ansiedade, mas acredito que ela também seja um fator importante para nós. Quando dá o frio na barriga, é sinal de que estamos preparados. E, dentro disso, vamos procurar ter serenidade do que fazer, procurar ter a leitura daquilo que nós conversamos, daquilo que nós vimos e daquilo que nós treinamos para que possamos colocar em quadra da melhor forma”, afirmou o técnico Helinho Garcia.

Dono da melhor campanha da temporada regular, o Minas já mostrou sua força na caminhada dos playoffs, quando engatou 10 vitórias seguidas, incluindo o primeiro jogo da série das Finais, no mesmo Pedrocão. A Tempestade tem jogadores prontos para assumir o protagonismo, como Franco Baralle e Juan Pablo Arengo, e aposta em uma defesa agressiva para vencer o Sesi Franca.

“O caminho da vitória está no lado defensivo. Precisamos nos impor defensivamente, como fizemos a temporada inteira. Então, isso, como consequência, vai melhorar a qualidade do nosso ataque, vamos ter mais espaço na transição, que é o nosso estilo de jogo. A série ainda não acabou, temos plena convicção do nosso trabalho, muita confiança na nossa filosofia e acreditamos que podemos sair com uma vitória nesse jogo quatro e empatar a série”, disse o pivô e capitão da equipe, Alexandre Paranhos, que não pôde atuar no Jogo 3 por causa de uma torção no tornozelo.

Informações da partida

Onde assistir: YouTube do NBB, TV Cultura, SporTV 2 e ESPN 2

Data: 18 de junho (quarta-feira)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Pedrocão, Franca (SP)

Campeonato: Jogo 4 das Finais do NBB

