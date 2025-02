NBB divulga jogadores do quinteto ideal de janeiro

Janeiro chegou ao fim e agora é o momento de colocar em quadra os jogadores do quinteto ideal do quarto mês do NBB temporada 2024/25. A formação titular traz atletas de cinco times diferentes: Elinho Corazza (Corinthians), Alexey Borges (Flamengo), Pedro Mendonça (Brasília), Douglas dos Santos (São José) e Renan Lenz (Fortaleza Basquete Cearense). Para comandar esse timaço, o técnico Régis Marrelli, que fez uma campanha irretocável em janeiro. Isso porque foram três vitórias em três jogos com o São José.

Se no mês de dezembro o quinteto ideal eleito não tinha nenhum pivô de ofício, sendo desenhado no famoso smallball, formação bastante utilizada pelos treinadores no decorrer das partidas da temporada 2024/25, o time de janeiro do NBB está com o garrafão reforçado. Além disso, entra em quadra com dois armadores.

Elinho Corazza, do Corinthians, é o armador principal do quinteto de janeiro. Líder de assistências da temporada, o jogador de 35 anos registrou médias de 16,2 pontos, 8,2 assistências e 5,5 rebotes para 21,2 de eficiência.

Vale ressaltar ainda o seu desempenho na vitória sobre o Flamengo, quando terminou o jogo com 32 pontos, dez assistências e oito rebotes para 41 de eficiência. Como resultado, foi eleito o destaque da semana. No mês, aliás, o Alvinegro venceu três de quatro jogos.

Ao lado de Elinho Corazza na armação está Alexey Borges. O armador do Flamengo teve médias de nove pontos e 11,5 assistências para 18,5 de eficiência nos dois jogos da equipe em janeiro.

O Rubro-negro perdeu para o Corinthians e depois se recuperou com uma vitória sobre o Pinheiros. O desempenho da Copa Super 8 não teve influência na votação para o quinteto do mês, mas vale lembrar que ele foi campeão e eleito o MVP da competição.

A ala é preenchida por Pedro Mendonça. Na ausência de Daniel Von Haydin por lesão, ele assumiu um papel importante no Brasília Basquete e correspondeu à altura. Foram médias de 12,5 pontos, nove rebotes e quatro assistências para 24 de eficiência em dois jogos no mês de janeiro. Então, o jogador tem total confiança do técnico Dedé Barbosa para arremessar do perímetro, onde teve bom desempenho.

No garrafão, Renan Lenz e Douglas dos Santos fecham o quinteto titular. O pivô do Fortaleza Basquete Cearense registrou médias de 20,3 pontos e 5,6 rebotes para 21 de eficiência em três jogos. O jogador do São José, por sua vez, fechou o mês com médias de 18,3 pontos, 7,3 rebotes e 2,3 assistências para 22 de eficiência. O desempenho rendeu ao Douglinhas também o prêmio de destaque do mês.

No comando do quinteto ideal está Régis Marrelli, treinador do São José. A equipe joseense conquistou três vitórias em janeiro, superando Brasília Basquete, o líder Minas e São Paulo. Após um começo complicado, quando sofreu seis derrotas, o Sanja se ajustou e promete chegar forte para os playoffs.

