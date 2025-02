NBB: Corinthians surpreende e acaba com invencibilidade Minas em casa

Corinthians contou com a inspiração e eficiência de Lucas Cauê e boa atuação de Rafael Munford para vencer o Minas por 72 a 63 nesta quinta-feira (13), de NBB. A partida aconteceu na Arena UniBH. Portanto, o resultado representou a primeira derrota do time mineiro jogando diante de seu torcedor na temporada. A única derrota anterior do líder da competição tinha sido na final da Copa Super 8. O Timão, por sua vez, tem a melhor campanha do segundo turno, com a sétima vitória em oito jogos e subiu para décimo na tabela.

O pivô Lucas Cauê, que completa 27 anos na próxima segunda-feira (17), recebeu um presente adiantado: a convocação para a Seleção no lugar de Bruno Caboclo, foi um dos cestinhas e principal destaque com seu duplo-duplo, 15 pontos e 13 rebotes. Empatou com seu companheiro de Corinthians Munford e com o adversário de Minas, Hollowell.

“Sabíamos da dificuldade de jogar contra o Minas aqui, por tudo que eles vêm fazendo no campeonato. Eles têm ótimos chutadores, são muito bons dentro do garrafão, nos números eles são bons em tudo. Viemos com uma cabeça que não poderíamos relaxar, não poderíamos ter um mal momento. O bom momento do Corinthians fez encaixar o jogo, estamos trabalhando todos os dias. Temos uma preocupação maior na defesa, algo que não executávamos tão bem. Por consequência, o ataque flui e o resultado é muito bom para nós”, comemorou Lucas Cauê.

“Fiquei sabendo da notícia (convocação) antes de vir para o jogo, inclusive deu um gás a mais. Estou em choque até agora, última vez que vesti a camisa da Seleção tinha 18 anos, depois de nove anos estou de volta. Segunda-feira é meu aniversário. Então, é um presente adiantado”, completou.

“Faltou um pouco de leitura nossa, principalmente, de escolher melhores bolas na parte ofensiva e, consequentemente, subir nosso aproveitamento. Foi o que o Corinthians conseguiu fazer. Nossa defesa permitiu bolas deles que tínhamos nos preparado para não tomar e o nosso aproveitamento no ataque também não foi bom. Não dá para achar pelo em ovo, não acertamos as bolas”, lamentou Alexandre Paranhos.

O jogo

O Minas começou com Hollowell e Fuzaro movimentando o marcador. Depois da bola de três de Lucas Cauê, que empatou o placar, Elinho fez o Corinthians passar à frente. O time da casa chegou a repetir a igualdade em duas oportunidades, mas o Timão encerrou o período em vantagem, 15 a 13. Foi um quarto marcado por 12 erros, divididos igualitariamente e uma bola de três para cada equipe, o índice de aproveitamento do time visitante foi baixo (41,7%) e ainda menor para os mandantes (27,1%). O armador do Corinthians, Elinho Corazza, foi o maior pontuador com seis anotados.

Contudo, no segundo quarto, a qualidade do jogo melhorou substancialmente, sobretudo do Alvinegro paulista, que anotou 30 pontos em 43 possíveis, com aproveitamento de 69,8%. Melvin Johnson veio do banco e foi responsável por grande parte desse aumento na precisão, já acertando a primeira bola de três do período.

Nos primeiros momentos, o Corinthians abriu sete de vantagem com 23 a 16 e o Minas recuperou seis dessa distância. Foi o mais próximo que conseguiu chegar. Sem pontuar por mais de quatro minutos, o time mineiro viu o adversário puxar uma corrida de 15 pontos antes que voltasse a movimentar o marcador com Paranhos. O time da casa também melhorou seu índice (43,2%), mas anotando 19 pontos, viu o Timão ir para o intervalo com 45 a 32.

Segundo tempo

Fuzaro, pelo Minas, e Munford, pelo Corinthians pareciam que nem tinham esfriado no início do terceiro quarto, começando os trabalhos com uma conversão de fora do perímetro para cada. Em seguida, por um bom hiato de tempo, o jogo ficou parecido com o que tinha se apresentado no primeiro quarto, com as pontuações baixas. E terminou novamente 15 a 13, dessa vez para o Minas, mas o índice de aproveitamento caiu novamente para os dois: 31,3% para o time mineiro e 27,1% para os paulistas.

Hollowell converteu uma bola de três para diminuir a diferença abaixo de dois dígitos. Kauan Raymundo, jovem pivô do Corinthians, protagonizou um lance que se desvencilhou da marcação e acertou uma cravada, foi a melhor jogada da partida até aquele momento e o lance final para terminar a contagem em 58 a 47 para os visitantes.

Já sem Rafa Mineiro, cumprindo suspensão, e Scott Machado, o Minas ainda ficou sem Yuri Neptune em um dos primeiros momentos do último quarto. O ala de 21 anos aterrissou de forma errada e virou o pé. Uma cena muito forte.

Não era a noite do Minas, que ficou mais cinco minutos sem pontuar, até a bola de três de Baralle. O Corinthians tratou de fazer mais cinco pontos com a vantagem de 16, com 63 a 47. Arengo também acertou de fora do perímetro e baixou para dez. Foi a vez dos visitantes diminuírem a pontaria. Hollowell, Baralle e Paranhos deixaram a distância em dois pontos.

A quinta falta de Paranhos seguida de uma falta técnica esfriou a reação. De 63 a 61, com a cesta de dentro do perímetro convertida por Victão, a vantagem subiu para 68 a 61. Munford foi o responsável pelo arremesso final para deixar a diferença em nove e determinar o resultado final.

