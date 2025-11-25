NBB: Corinthians prevê fim do time de basquete

De acordo com Guilherme Tadeu, do Café Belgrado, o Corinthians deve por fim ao time de basquete do NBB. A decisão foi tomada pelo presidente do clube, Osmar Stabile, durante o início desta semana. Além da masculina, serão encerradas as equipes feminina e também categorias de base, a partir de 2026.
O Corinthians teria tomado a decisão de encerrar o basquete para cortar custos. Nos últimos anos, o clube vive uma crise e já vinha cogitando encerrar algumas modalidades. O time do NBB, desta forma, é o primeiro a ser afetado pelo movimento da equipe do Parque São Jorge.
No início do mês, o Corinthians havia anunciado a separação dos recursos do clube a partir de 2026. Desse modo, os valores do futebol não seria mais repassados para outras modalidades, como é o caso do time de basquete do NBB. Sem grande arrecadação, assim, a opção foi encerrar o esporte no clube.
Apesar da decisão, não está descartada a volta do time de basquete do Corinthians. A ideia é retomar as atividades quando a equipe conseguir arrecadar recursos por conta própria. Isso por meio dos desempenhos em torneios.
Leia mais!
- Boletim de rumores e trocas da NBA (24/11/2025)
- NBA: Aaron Gordon vira problema para o Nuggets
- Isaiah Thomas volta a cogitar retorno à NBA
O time de basquete do Corinthians no NBB é um dos grandes do esporte brasileiro. Fundado em 1928 e reativado em 2018, o clube já venceu 14 paulistas, quatro brasileiros e três sul-americanos. A última destas conquistas, porém, aconteceu em 1996, quando a equipe levou o título nacional.
O Corinthians, aliás, é um dos melhores times do atual NBB. Com uma sequência de seis vitórias seguidas, a equipe paulista ocupa a quarta posição do torneio. Ao todo, são oito triunfos e apenas duas derrotas. Desse modo, caminha para ter a melhor campanha desde o basquete foi reativado no clube. Entre os destaques, estão Cauê Borges, Elinho e o americano Elyjah Clark.
Por fim, o Corinthians também tem tido sucesso no basquete feminino. Isso porque, na última segunda-feira (24), as “Furiosas” venceram o Santo André e garantiram vaga na final do Paulista Feminino de Basquete. Portanto, a decisão de encerrar as atividades acontece em um momento bom dentro das quadras.
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA