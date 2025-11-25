NBB: Corinthians prevê fim do time de basquete

De acordo com Guilherme Tadeu, do Café Belgrado, o Corinthians deve por fim ao time de basquete do NBB. A decisão foi tomada pelo presidente do clube, Osmar Stabile, durante o início desta semana. Além da masculina, serão encerradas as equipes feminina e também categorias de base, a partir de 2026.

O Corinthians teria tomado a decisão de encerrar o basquete para cortar custos. Nos últimos anos, o clube vive uma crise e já vinha cogitando encerrar algumas modalidades. O time do NBB, desta forma, é o primeiro a ser afetado pelo movimento da equipe do Parque São Jorge.

No início do mês, o Corinthians havia anunciado a separação dos recursos do clube a partir de 2026. Desse modo, os valores do futebol não seria mais repassados para outras modalidades, como é o caso do time de basquete do NBB. Sem grande arrecadação, assim, a opção foi encerrar o esporte no clube.

Apesar da decisão, não está descartada a volta do time de basquete do Corinthians. A ideia é retomar as atividades quando a equipe conseguir arrecadar recursos por conta própria. Isso por meio dos desempenhos em torneios.

O time de basquete do Corinthians no NBB é um dos grandes do esporte brasileiro. Fundado em 1928 e reativado em 2018, o clube já venceu 14 paulistas, quatro brasileiros e três sul-americanos. A última destas conquistas, porém, aconteceu em 1996, quando a equipe levou o título nacional.

O Corinthians, aliás, é um dos melhores times do atual NBB. Com uma sequência de seis vitórias seguidas, a equipe paulista ocupa a quarta posição do torneio. Ao todo, são oito triunfos e apenas duas derrotas. Desse modo, caminha para ter a melhor campanha desde o basquete foi reativado no clube. Entre os destaques, estão Cauê Borges, Elinho e o americano Elyjah Clark.

Por fim, o Corinthians também tem tido sucesso no basquete feminino. Isso porque, na última segunda-feira (24), as “Furiosas” venceram o Santo André e garantiram vaga na final do Paulista Feminino de Basquete. Portanto, a decisão de encerrar as atividades acontece em um momento bom dentro das quadras.

