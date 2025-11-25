Armador do Bulls critica o time após derrota para o Pelicans

O armador Ayo Dosunmu fez duras críticas ao Chicago Bulls, após o revés do time para o New Orleans Pelicans, nessa segunda-feira (24). Jogando fora de casa, o Bulls perdeu por 143 a 130. O Pelicans, aliás, vinha em uma sequência de nove derrotas, e ocupa a lanterna do Oeste.

Ao final do duelo, o armador detonou a postura do time. Além de não vencer o jogo, o Bulls foi superado com folga nos rebotes: 55 a 33 para o Pelicans. No ataque, por exemplo, o time da casa pegou 19 rebotes. Já a equipe de Chicago conseguiu apenas quatro. De acordo com Dosunmu, os jogadores não seguiram as orientações do técnico Billy Donovan.

“O nosso técnico está nos dizendo mil vezes para fazer o boxout (bloqueio de rebote). Mas nos vídeos, dá para perceber que estamos parados, embaixo da tabela. Portanto, sem fazer o boxout. Ele (Donovan) tem sido completamente honesto conosco. Afinal, ele está nos dizendo: ‘se não fizermos isso, vamos ter esses resultados negativos”, esbravejou o armador, cestinha do time de Chicago na partida, com 28 pontos.

O detalhe é que o Bulls chegou a liderar o Leste, mas está em queda livre, com sete derrotas nos últimos dez jogos. Hoje, a equipe ocupa o nono lugar da conferência. Ou seja, está na zona de classificação para o play-in.

Além das críticas do armador ao time devido à derrota para o Pelicans, o Bulls foi alvo da ira de um de seus veteranos. Após a vitória suada contra o Washington Wizards, lanterna do Leste, por 121 a 120, o pivô Nikola Vucevic não poupou os companheiros.

“Eu acho que ficou óbvio que não jogamos bem, pois levamos 41 pontos só no primeiro quarto. Nós fizemos 40, mas levamos 41. Além disso, o Wizards foi para o vestiário com uma vantagem de seis pontos. Nós conversamos no intervalo, mas acho que não entendemos o que temos de fazer”.

“Vencemos, e é muito difícil vencer na liga, mas é isso. Nós temos de entender que não dá para vencer assim, pois não é sustentável. A gente encontrou meios de ganhar no fim, mas isso não pode acontecer. É fato que vencemos, mas se continuarmos jogando assim serão derrotas feias atrás de derrotas feias ”, afirmou.

O Bulls volta à quadra nesta sexta-feira (28). O adversário será o Charlotte Hornets, fora de casa.

