NBB: Copa Super 8 define semifinais; veja jogos e datas

O final de semana de NBB ficou marcado pelo início da Copa Super 8 com os quatro jogos das quartas de final. Aliás, todos os mandantes levaram a melhor. No sábado (25), Minas e Brasília garantiram classificação, enquanto Flamengo e Sesi Franca levaram a melhor nos dois jogos do domingo. Como resultado, foram definidas as semifinais do torneio de intertemporada, que estão marcadas para terça-feira (28) e quarta-feira (29). A decisão será no dia 1º de fevereiro.

Com jogo quentes, a Copa Super 8 do NBB começou com tudo. Os primeiros duelos ficaram marcados por equilíbrio, enquanto no domingo teve confusão no clássico do Rio de Janeiro entre Flamengo e Vasco. Mas a partida com maior domínio foi do Franca, que impôs um triunfo de 32 pontos sobre o Pinheiros.

Confira tudo sobre o NBB no site da LNB clicando aqui

Então, confira como foram os confrontos das quartas de final.

Publicidade

Leia mais!

Minas 82 x 66 São Paulo

Com um terceiro quarto preciso nas bolas de três, Minas virou o primeiro jogo das quartas de final da Copa Super 8, venceu o São Paulo por 82 a 66 na Arena UniBH. Desse modo, a Tempestade é o primeiro classificado à semifinal da competição e avança pela quinta vez em sete participações entre os quatro melhores.

Se o time da casa continua sonhando com o bicampeonato e o segundo título da temporada 2024/25, o Tricolor volta para casa e junta os cacos para o restante do NBB, competição que está com seis derrotas seguidas.

“Sabíamos que seria um jogo duro. A equipe do São Paulo é muito experiente e tem muita qualidade. Começamos o jogo um pouco abaixo em termos, principalmente, de aproveitamento e isso pesou um pouco. Mas fomos para o vestiário apenas dois pontos atrás, mesmo em um momento ruim. Então, tínhamos convicção que, na hora que voltássemos a ter o aproveitamento natural, a tendência era abrir. Também o ritmo de jogo que os atletas conseguiram colocar no segundo tempo fez muita diferença”, disse o técnico do Minas, Pablo Costa.

Publicidade

Brasília 85 x 75 União Corinthians

Sem nervosismo na estreia histórica na Copa Super 8, o Brasília fez valer o mando de quadra e ter classificado em melhor colocação que o União Corinthians. No jogo que marcou o início da trajetória dos dois clubes na competição mata-mata, o time candango venceu o gaúcho por 85 a 75. Desse modo, viaja para Belo Horizonte, para enfrentar o Minas na semifinal, terça-feira, às 19h.

A equipe do Distrito Federal construiu a vantagem, essencialmente, no primeiro e terceiro quartos, com boas atuações de Gemadinha e Lucas Lacerda. Agora, resta saber se sua trajetória vai apontar para uma final inédita em seu processo de reconstrução, sendo o primeiro time a bater a Tempestade na Arena UniBH na temporada.

Publicidade

“Foi um jogo duro. Sabíamos da dificuldade de enfrentar o União Corinthians. Mas mostramos nossa força dentro da nossa arena. Agora, vamos analisar o Minas da melhor forma possível e se preparar nesse curto espaço de tempo. Com certeza, vamos lutar muito para classificar para final da Super 8”, garantiu o técnico do Brasília, Dedé Barbosa.

Flamengo 92 x 73 Vasco da Gama

Atual campeão e detentor do maior número de títulos, com três conquistas (2018, 2021 e 2024), o Flamengo está mais uma vez na semifinal da Copa Super 8. No domingo, no Maracanãzinho, em um duelo eliminatório carregado de adrenalina como costuma acontecer em um Clássico dos Milhões, o Rubro-Negro superou o Vasco da Gama por 92 a 73 e garantiu sua classificação.

Publicidade

A equipe cruz-maltina para novamente nas quartas de final, assim como na participação anterior no torneio que reúne os oito melhores colocados do primeiro turno. Sobre as confusões da partida, todos serão encaminhados para o STJD para a análise de cada caso e eventuais denúncias e julgamentos.

“O time está de parabéns, fizemos o nosso trabalho. Defendemos forte, duro, jogamos de maneira leal. O time jogou super bem, saímos com uma vitória merecida. Agora é pensar na próxima fase”, afirmou Jhonatan Luz, que começou como titular do Flamengo, em uma das novidades do técnico Gustavinho de Conti para o clássico pelas quartas de final da Copa Super 8, e terminou o jogo com 13 pontos, quatro rebotes e duas assistências para 15 de eficiência.

Publicidade

Sesi Franca 91 x 59 Pinheiros

Com uma grande atuação diante do seu torcedor no Pedrocão, o Sesi Franca superou o Pinheiros por 91 a 59, e se classificou para enfrentar o Flamengo. A partida acontece na quarta-feira (29), às 19h, no Maracanãzinho. A decisão está agendada para o sábado (1).

Didi foi o destaque do Sesi Franca, terminando o jogo com 18 pontos (14 no primeiro tempo), além de três rebotes, duas assistências e duas bolas recuperadas. David Jackson também teve um bom desempenho, quase registrando um duplo-duplo, com 12 pontos e sete rebotes, para 21 de eficiência.

Publicidade

“Hoje entramos com o foco na intensidade defensiva. Era um grande problema nosso até agora na temporada. Todos os jogos que perdemos foi porque tomamos mais de 80 pontos. Hoje tivemos também o aproveitamento nas bolas de três. Combinando os dois fatores, conseguimos jogar muito bem em transição, e isso criou uma vantagem sobre o Pinheiros desde o primeiro tempo”, afirmou o armador do Franca, Georginho.

Semifinais

Terça-feira (28/01):

Minas x Brasília – 19h (SporTV e YouTube do NBB)

Quarta-feira (29/01):

Flamengo x Sesi Franca – 19h (SporTV e FlaTV)

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA