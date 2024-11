NBB: assista Mogi x União Corinthians com transmissão do Jumper Brasil

O Jumper Brasil, em parceria com a Sportsbet.io, fará mais transmissão ao vivo da temporada 2024/25 do NBB, nesta quarta-feira (27), com o duelo entre Mogi x União Corinthians, às 20h (horário de Brasília). O confronto será no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes (SP), e poderá ser visto ao vivo e com imagens no nosso canal do YouTube. O link está logo abaixo.

Portanto, é a segunda temporada que o Jumper Brasil exibirá partidas da elite do basquete brasileiro. Agora, faremos nossa quarta transmissão e muitas outras já estão garantidas para o primeiro turno.

Nesta edição do NBB, o formato segue o mesmo. No entanto, ao contrário da última temporada, agora serão 18 times brigando pelo título. O atual campeão é o Sesi Franca. Isso porque faturou o tricampeonato em 2023/24.

Publicidade

Por fim, além do duelo desta quarta-feira, você poderá acompanhar diversos jogos do NBB no nosso canal do YouTube e nas principais redes sociais. Aliás, só neste fim de novembro teremos mais dois confrontos. Então, fiquem ligados!

Assista à transmissão de Mogi x União Corinthians pelo NBB

Publicidade

Mogi (3-7)

Número Posição Jogador Altura Idade 2 Gabi Campos Armador 1,8 23 5 Vitinho Armador 1,78 21 32 Guilherme Lessa Armador 1,8 29 1 Felipe Gregate Ala 1,9 21 4 Raffael Menca Ala 1,84 23 10 JJ Ala 1,97 23 35 Luiz Guilherme Ala 1,85 18 6 Iago Barry Ala 1,95 21 12 Lukas Josuel Pivô 2,05 22 11 Edu Marília Pivô 2,07 22 7 Dani Moreira Pivô 2,05 21 9 Léo Bispo Pivô 2,05 28

Técnico: Fernando Penna

Quinteto titular: Lessa, Menca, Gregate, Lukas Josuel e Léo Bispo

Leia mais sobre o NBB!

União Corinthians (5-4)

Número Jogador Posição Altura Idade 8 Jony Machuca (ARG) Armador 1,86 35 9 Vithinho Armador 1,86 29 12 Duane Johnson (EUA) Ala 2,01 33 3 Felipe Vezaro Ala 1,92 32 16 Rafail Lanaras (GRE) Ala 1,95 23 10 Pedro Nunes Ala 1,91 24 11 Fabrício Veríssimo Ala 1,92 26 6 Thaylor Ala 1,94 18 1 Fabrício Russo Ala 2 39 35 Raven Barber (EUA) Pivô 2,06 33 50 Dikembe Pivô 2,06 25 2 Jon dos Anjos Pivô 2,03 26

Técnico: Rodrigo Silva

Publicidade

Quinteto titular: Jony Machuca, Vezaro, Pedro Nunes, Duane Johnson e Dikembe

Informações da partida

Onde assistir: YouTube do Jumper Brasil

Data: 27/11/2024

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Ginásio Hugo Ramos, Mogi das Cruzes

Mandante: Mogi

Fase: temporada regular

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA