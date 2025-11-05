NBA: Zion Williamson volta a ser problema no Pelicans

Com duas semanas da temporada da NBA, o New Orleans Pelicans já tem o desfalque do jovem astro Zion Williamson. Afinal, o ala-pivô sofreu uma distensão no músculo posterior da coxa esquerda. Desse modo, ele estará afastado de pelo menos quatro jogos. O camisa 1 já ficou de fora do duelo contra o Charlotte Hornets, nessa terça-feira (4). Mesmo sem o seu principal jogador, o Pelicans conquistou a primeira vitória na campanha (116 a 112).

“Zion Williamson foi diagnosticado com uma distensão de grau 1 no músculo posterior da coxa esquerda. Ele será reavaliado em sete a dez dias. Assim, novas informações serão fornecidas oportunamente”, informou o Pelicans, em um comunicado à imprensa.

A lesão de Zion é um duro golpe na franquia, que ocupa a lanterna da Conferência Oeste. Até o momento, a equipe venceu apenas um dos sete jogos que disputou. O início ruim, inclusive, ameaça o cargo de Willie Green. Dessa forma, ele pode ser o primeiro técnico a perder o emprego na NBA em 2025/26.

Mas o problema do jogador de 25 anos não é uma novidade. Afinal, desde que chegou à NBA, em 2019, Zion Williamson tem deixado o Pelicans na mão. De fato, a indisponibilidade dele prejudica a evolução do time. Com o ala-pivô no elenco, a equipe chegou apenas duas vezes aos playoffs. Mas, em ambas as ocasiões, caiu logo na primeira rodada.

Em 2024/25, por exemplo, o camisa 1 entrou em quadra apenas 30 vezes. O detalhe é que, em quatro dos seis anos na NBA, ele disputou 30 jogos ou menos. Além disso, Zion desfalcou o Pelicans em 260 das 479 partidas da equipe. Ou seja, passou mais tempo afastado por lesões do que em quadra.

Portanto, a primeira escolha do Draft de 2019 desfalcou o Pelicans em 54% dos jogos no período. Na campanha de 2021/22, por conta de uma fratura no pé direito, o jovem astro não disputou um jogo sequer. Mas quando está saudável, Zion não desepciona. Suas médias, em New Orleans, são de 24,6 pontos, 6,6 rebotes e 4,3 assistências.

Na última offseason da NBA, rumores deram conta de uma possível troca de Zion Williamson, mas o Pelicans deu mais um voto de confiança ao jogador. O ala-pivô, aliás, possui contrato até 2028. Nas próximas três temporadas, ele vai receber US$126,5 milhões em salários.

Além de Zion, o Pelicans tem outro desfalque importante. Afinal, Dejounte Murray está fora desde fevereiro porque rompeu o tendão de Aquiles direito. Desse modo, a estimativa é que o armador retorne às quadras apenas em janeiro do ano que vem.

