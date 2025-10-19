NBA: Temporada de lesões para Jaylen Brown começou

Jaylen Brown será o grande nome do Boston Celtics na temporada 2025/26 da NBA. Com a grave lesão de Jayson Tatum, o camisa 7 é a principal aposta da equipe que sequer é cotada para os playoffs da Conferência Leste. No entanto, as notícias para o início da campanha do astro não são positivas.

Segundo o Celtics, Jaylen Brown sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda, diante do Toronto Raptors, pela pré-temporada. Desse modo, ele foi ausência da equipe nos treinos para a abertura da temporada. Além disso, pode ser desfalque da rodada inicial, contra o Philadelphia 76ers, em 22 de outubro.

“Espero que ele esteja no seu melhor todos os dias e vamos ver como as coisas evoluem”, disse o técnico Joe Mazzulla sobre Jaylen Brown. “Será um dia de cada vez”.

A lesão de Brown é uma péssima notícia para o Celtics na NBA. Isso porque a equipe não terá Jasyon Tatum durante toda a temporada devido uma lesão no tendão de Aquiles. Assim, o camisa 7 terá o papel de principal astro da franquia, que é cotada para um ano de reconstrução em 2025/26.

Acontece que Brown já é conhecido por seu histórico de lesões da NBA. Aos 28 anos, o astro atingiu mais de 70 jogos em apenas uma das suas últimas seis temporadas. No ano passado, por exemplo, ele esteve em 63 partidas. Ou seja, sequer poderia disputar os prêmios individuais. Ainda assim, teve médias de 22.2 pontos, 5.8 rebotes e 4.5 assistências.

A esperança do Boston Celtics, portanto, é que Jaylen Brown possa retornar ainda nos primeiros jogos da temporada 2025/26 da NBA. A lesão não é considerada tão grave, mas existe a chance de o time poupar o astro em alguns jogos até estar 100%.

Sem Tatum, o Celtics pode promover vários testes ao longo da campanha. Isso porque o time não é um dos favoritos no Leste em 2025/26.

Caso Jaylen Brown consiga voltar em alto nível, os jogadores do Boston Celtics prometem ter um grande ano. Payton Pritchard, que deve ser titular durante a próxima temporada, garantiu que nenhum atleta celta está querendo perder. Portanto, a meta é seguir com a franquia entre as forças do Leste e da NBA.

“Esse é um ano para provarmos que demos um passo adiante e mostrarmos que ainda somos um time. Nós vamos reunir forças, criar uma unidade dentro de quadra e, com isso, competir em alto nível. O pensamento é vencer cada jogo para fazer uma grande campanha e ser campeão. Então, com toda certeza, esse não vai ser um ano sabático”, garantiu Pritchard.

