NBA: LeBron James pode ter decisão sobre ficar no Lakers

LeBron James ainda não definiu se segue como jogador do Los Angeles Lakers na NBA. Após a eliminação nos playoffs, o craque de 40 anos deixou em aberto seu futuro na liga. No entanto, segundo o The Athletic, ele pode ter uma decisão caso decida ficar no time da Califórnia.

“Se LeBron retornar ao Lakers, fontes dizem que não se espera que ele considere um corte salarial. Algo que estava em discussão por volta da mesma época no ano passado. Na offseason de 2024, James abriu mão de cerca de US$ 2.7 milhões para ajudar o Lakers a ficar abaixo do segundo limite de multas”, informou o The Athletic.

O contrato de LeBron com o Lakers terminou este ano. No entanto, ele tem uma opção salarial de US$ 52.6 milhões para 2025/26. Se decidir ativá-la, assim, o camisa 23 não deve oferecer um ‘desconto’ para que Los Angeles possa ter flexibilidade durante a offseason de 2025.

LeBron, no entanto, ainda sequer decidiu se segue na NBA. Então, muito menos se continua no Lakers. Aos 40 anos e com 22 temporadas na liga, o camisa 23 reconhece que já está na reta final de carreira. Desse modo, ainda precisa de tempo para refletir qual decisão vai tomar.

“Eu não tenho essa resposta. É algo que vou sentar com minha esposa e meu grupo de apoio para conversar, refletir e ver o que acontece. Também ter conversas comigo mesmo sobre por quanto tempo ainda quero jogar. No entanto, para ser honesto, eu não sei essa resposta agora”, disse LeBron James.

LeBron James sabe que tem condições de seguir em alto nível no Lakers ou em outro time da NBA. Em 2024/25, por exemplo, ele teve médias de 24.4 pontos, 8.2 assistências e 7.8 rebotes, sendo números que nenhum outro que chegou aos 40 anos atingiu.

Ainda assim, LeBron quer analisar além do nível de jogo para seguir na NBA. A eliminação para o Minnesota Timberwolves, afinal, deu fim a uma temporada onde o camisa 23 apostava que poderia conquistar algo.

“Cabe a mim decidir se vou continuar jogando ou por quanto tempo vou continuar jogando”, disse LeBron James. “No fim das contas, depende apenas de mim, não tem a ver com mais ninguém”.

Por fim, a sequência de LeBron no Lakers pode acontecer graças a Luka Doncic. O craque chegou em troca há três meses. Embora ele tenha ajudado James a levar Los Angeles aos playoffs, os dois não tiveram muito tempo juntos. Portanto, em busca de pelo menos mais um ano com o europeu, o camisa 23 pode continuar.

“Houve momentos em que, com certeza, não parecemos bem. No entanto, acho que conseguimos nos entender melhor no fim da temporada, à medida que jogamos mais partidas. Ainda assim, não acho que tivemos tempo suficiente para entrosar de verdade”, completou LeBron James.

