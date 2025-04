NBA: Josh Giddey atinge marca histórica pelo Bulls

Josh Giddey entrou para a história do Chicago Bulls na NBA. Após um início de temporada mediano, o armador cresceu na reta final e se tornou o terceiro jogador da franquia a ter um ano com mais de mil pontos, 500 assistências e 500 rebotes, segundo a página StatMamba. Os outros foram Michael Jordan e Scottie Pippen.

É fato que Giddey não tem as mesmas conquistas da dupla pelo Bulls. Porém, é inegável que ele vem tendo uma temporada de sucesso em Chicago. Graças aos bons números de pontos, rebotes e assistências, ele é o segundo jogador com mais triplos-duplos na mesma temporada na história do time. Até aqui, são sete em 2024/25. O recorde, aliás, é de Jordan, que teve 15 em 1988/89.

As marcas representam uma reviravolta na carreira de Giddey na NBA. Em baixa no Thunder, o armador foi trocado para o Bulls por Alex Caruso. Após o negócio, ele teve dificuldades na equipe de Chicago, mas melhorou nos últimos meses. Desde o All-Star Game, por exemplo, ele tem médias de 21.2 pontos, 10.7 rebotes e 9.3 assistências.

De acordo com Billy Donovan, técnico do Bulls, a evolução é resultado do esforço de Josh Giddey para melhorar na NBA. Um dos pontos em que ele mais era criticado é seu arremesso de três pontos. Porém, de um ano para outro, ele passou de 33.7% para 37.8%.

“Giddey é um cara muito competitivo”, reconheceu o técnico do Bulls. “Ele tem se dedicado bastante à parte dos arremessos, porque isso era algo que ele precisava melhorar desde que entrou na NBA. Então, ele trabalhou muito duro nisso e encontrou um jeito. É um cara que tem um nível de confiança em si mesmo de que poderia fazer isso”.

A evolução de Giddey, assim, deu resultados também ao Bulls. Desde a pausa para o All-Star Game, o time de Chicago venceu 15 de 25 jogos. Desse modo, garantiu vaga no play-in e está em bom momento para tentar se classificar aos playoffs.

Por fim, a ascensão Josh Giddey desde a troca ainda deve garantir uma renovação de contrato. Enquanto antes o acordo era difícil, Brian Windhorst, da ESPN, informou que o armador deve receber um salário lucrativo. De acordo com o jornalista, as cifras podem chegar na casa dos US$30 milhões.

Na temporada, o armador do Bulls na NBA tem médias de 14.6 pontos, 8.1 rebotes e 7.2 assistências.

