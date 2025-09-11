NBA faz mudança em estatística para temporada 2025/26

De acordo com Shams Charania, da ESPN, a NBA vai promover uma mudança em estatística para a temporada 2025/26. Isso porque os arremessos no estouro do relógio em finais de quarto, de longa distância, não serão mais contados como erro para o jogador que tentar. Agora, será um erro nos números gerais do time. Ainda segundo o jornalista, a decisão foi firmada na quarta-feira (10).

Ou seja, os arremessos que os jogadores costumam tentar poucos segundos antes de terminar um quarto, mesmo estando longe da cesta, não serão contados como erro. Essa mudança na estatística para a temporada 2025/26, então, é uma forma da NBA incentivar que os atletas tentem esse tipo jogada.

Afinal, um dos motivos para que os jogadores hesitem em tentar é perder eficiência no número de arremessos. Agora, caso tentem e errem, não prejudicará sua marca individual. Então, mudará apenas o valor total da equipe.

“Qualquer arremesso feito nos últimos três segundos dos três primeiros quartos e lançado a pelo menos 11 metros de distância em qualquer jogada, que comece na quadra de defesa, contará como uma tentativa de arremesso coletivo, mas não individual. A NBA vai informar às equipes”, explicou a ESPN.

Payton Pritchard. Halfcourt shot master. 🤯 https://t.co/xKJtUmtTYT pic.twitter.com/Pvd8dliCuF — NBA (@NBA) June 18, 2024

De acordo com o SportRadar, os jogadores acertaram cerca de 4% das bolas que se enquadram nesta estatística em 2024/25. Stephen Curry, do Golden State Warriors, fez quatro arremessos dentro desses critérios na última temporada. Nikola Jokic, do Denver Nuggets, acertou três e foi o que mais arriscou com 25 tentativas.

Se retirarmos os arremessos de meia quadra de Nikola Jokic de suas tentativas gerais de três pontos no ano passado, mas mantivermos as cestas, pela nova regra, o três vezes MVP teria aproveitamento de 44,4% nas bolas do perímetro em 2024/25. Com esses lances, ele tem pouco mais de 41%. Assim, ele sairia da 18ª para a terceira posição em porcentagem de acertos de três pontos.

Na última campanha, foram 640 arremessos ao todo na NBA que atendem aos critérios citados pela liga. Eles acertaram 25 desses arremessos. Portanto, 3,9% de aproveitamento. Como resultado, muitos jogadores passaram a segurar a bola e evitar a tentativa.

Por fim, vale lembrar que essa mudança já foi testada na última Summer League da NBA. Além disso, o comitê de competições da liga também tem apoiado o ajuste nos últimos meses.

