NBA: Em vitória do Bulls, Josh Giddey quase faz marca histórica

O armador Josh Giddey quase fez história na NBA durante a vitória do Chicago Bulls sobre o Los Angeles Lakers por 146 a 115 na noite de sábado (22). Apesar de jogar fora de casa, o Bulls dominou um dos melhores times do Oeste, especialmente nos últimos três meses. Isso porque Chicago, nono no Leste, contou com Coby White (36 pontos), Matas Buzelis (31) e Giddey, que fez um triplo-duplo.

No entanto, Giddey ficou muito perto de conseguir um raro quádruplo-duplo pelo Bulls. O australiano somou 15 pontos, dez rebotes, 17 assistências e oito roubos de bola. A NBA não vê tal marca desde 1994, quando David Robinson, pelo San Antonio Spurs, obteve 34 pontos, dez rebotes, dez passes para a cesta e dez tocos.

Josh Giddey vive um ano de redenção. Após ele sair em baixa no Oklahoma City Thunder para Chicago, havia um grande problema: sua extensão. O atleta, de 22 anos, chegou à NBA como grande promessa, mas caiu de produção em sua terceira campanha. Então, no Bulls, ele teria de se provar.

Publicidade

Mas não foi fácil. Até a trade deadline da NBA, quando o Bulls ainda tinha Zach LaVine, ele tinha números apenas razoáveis: 12.2 pontos, 7.1 rebotes, 6.4 assistências, além de 34.5% nos arremessos de três. Sem LaVine, o jogador cresceu muito de produção e ganhou muito mais espaço.

Leia mais

Desde então, Josh Giddey brilhou em vários jogos da NBA e o Bulls passou a vencer. Já são nove vitórias nos últimos 13 embates e se aproxima do Orlando Magic, o oitavo no Leste. Enquanto isso, o armador possui médias de 22.3 pontos, 10.4 rebotes, 9.1 assistências, além de 52.2% do perímetro no período.

Publicidade

Contra o Lakers, Giddey igualou sua melhor marca de passes decisivos na NBA, com 17. Além disso, dobrou o seu recorde em roubos de bola. Até então, eram quatro. Outro que bateu recordes pessoais foi Matas Buzelis. O calouro melhorou em pontos (31) e cestas de três (cinco).

Publicidade

Josh Giddey falou sobre a vitória

“Nós estamos jogando de forma simples, todos juntos, movendo muito a bola. Estamos em uma sequência de jogos fora de casa e ainda temos mais um. Mas nós vencemos partidas contra times muito fortes. Estou me sentindo muito bem, então tudo funciona melhor”, disse Josh Giddey.

O armador ficou surpreso quando soube que marcaria Luka Doncic na noite de sábado, mas não sabia que conseguiu oito roubos de bola.

“Mas quando eu soube que marcaria Luka Doncic, um dos melhores jogadores da NBA, eu falei: ‘Nossa, nunca tive de fazer isso assim’. Mas ainda assim, ele teve uns 40 pontos (foram 34). É algo que quero melhorar fora da bola, na defesa. Então, oito roubos de bola… foi uma grande vitória”, concluiu.

Publicidade

Agente livre ao fim da temporada 2024/25 da NBA, Josh Giddey tornou-se alvo de vários times, apesar de dizer que prefere ficar em Chicago. Na atual campanha, ele recebe US$8.3 milhões, apenas o nono maior salário da equipe de Chicago.

Por outro lado, o Bulls, que se preparava para o tank, recebeu de volta a escolha do próximo Draft da NBA. Em troca com o San Antonio Spurs, o time de Chicago terá a própria pick, o que deixou o elenco “mais leve”.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA