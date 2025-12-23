NBA elege melhores jogadores da nona semana de temporada

A NBA confirmou nessa segunda-feira (22) que Jalen Brunson e Jaren Jackson foram eleitos os melhores jogadores da nona semana da temporada. As escolhas são relativas às conferências Leste e Oeste, de forma respectiva. O astro do New York Knicks ganhou o prêmio pela nona vez na carreira, enquanto o ala-pivô do Memphis Grizzlies levou a honraria pela segunda vez.

Jalen Brunson, antes de tudo, comandou o Knicks a vitórias em dois de três jogos no período. O craque teve médias de 31,3 pontos, 5,3 rebotes e 8,0 assistências nas três partidas. Ele converteu 20 dos 22 lances livres que cobrou nesse período e, além disso, só cometeu três erros de ataque na soma dos duelos. Sob a sua liderança, o time abriu vantagem na segunda posição do Leste.

O armador vive uma grande fase, pois acabou de ser campeão e MVP da Copa NBA. E, depois disso, pegou a premiação do torneio e dividiu entre vários profissionais do time. “É algo sobre o que já conversávamos antes de Las Vegas. Em particular, eu e Jalen. A gente queria ter certeza, em síntese, de que cuidamos que todos que nos ajudam a vencer”, contou Josh Hart.

Jaren Jackson, assim como Brunson, ajudou o Grizzlies a vencer dois dos seus três jogos. O ala-pivô anotou 27,0 pontos, 8,0 rebotes e 3,7 assistências para levar o seu primeiro prêmio semanal na campanha. Ele ainda acertou nove de 15 arremessos de longa distância, enquanto teve mais de 55% de aproveitamento nos tiros de quadra. Além disso, somou oito tocos e cinco roubos de bola nas partidas.

Antes dos três jogos da semana, Jackson vinha de cinco jogos seguidos abaixo de 14 pontos. O técnico Tuomas Iisalo, no entanto, mantinha a confiança na recuperação do astro. “Há muitos fatores técnicos que fazem Jaren ser um grande jogador. Ele é muito bom operando no perímetro, mas também dentro do garrafão. Então, é só uma questão de tempo para que as suas estatísticas voltem ao normal”, previu o treinador.

Outras menções

Além de Brunson e Jackson, outros 13 jogadores foram citados na nona votação de melhores da semana da NBA. A lista inclui oito atletas já eleitos para All-Star Games na carreira antes.

Derrick White (Celtics), Kon Knueppel (Hornets), Nikola Vucevic, Josh Giddey (Bulls), Cade Cunningham (Pistons) e Tyrese Maxey (Sixers) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, receberam menções: Nikola Jokic (Nuggets), Anthony Edwards, Rudy Gobert (Timberwolves), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Deni Avdija, Shaedon Sharpe (Blazers) e Keyonte George (Jazz).

