NBA: Dylan Harper abre o jogo sobre vir do banco no Spurs

O novato do San Antonio Spurs, Dylan Harper, falou sobre a possibilidade de vir do banco em sua temporada de estreia na NBA. A princípio, esse deverá ser o cenário do armador em 2025/26. Afinal, o time texano tem De’Aaron Fox e Stephon Castle como a dupla titular.

Durante participação no podcast 7PM in Brooklyn, Dylan Harper deixou claro que não teria problema em ser reserva no Spurs. Além disso, citou o exemplo de James Harden. Hoje um astro consagrado, o armador não foi titular em seu começo na NBA pelo Oklahoma City Thunder. Desse modo, o calouro de San Antonio tem a consciência de que terá de esperar a sua vez.

“O James Harden, quando estava no Thunder, ficou no banco por três anos. Ele esperou a sua vez. Então, cada um tem que esperar a sua na NBA”, afirmou o jogador de 19 anos.

Segunda escolha do recrutamento da NBA deste ano, Dylan Harper deu um exemplo de maturidade. Além disso, mostrou que entende a cultura do Spurs. Afinal, a equipe mostrou, em sua história vencedora, que o coletivo está acima do individual. Algo que vimos nas cinco conquistas da geração de Tim Duncan sob o comando de Gregg Popovich.

Com a chegada de Harper, e Victor Wembanyama indo para a sua terceira temporada na liga, o Spurs espera ser competitivo em 2025/26. Afinal, o time não chegou aos playoffs nas últimas seis campanhas. O detalhe é que, antes desse jejum, a equipe disputou a pós-temporada por 22 anos consecutivos, sempre com Popovich no comando.

A próxima temporada, aliás, será a primeira de Mitch Jonhson como treinador principal. Por conta de problemas de saúde, Popovich deixou a função que exerceu durante 29 anos. No entanto, o veterano segue como presidente da franquia.

Quanto ao elenco, o Spurs trouxe três reforços para a segunda unidade: Kelly Olynyk, Luke Kornet e Lindy Waters. Além disso, manteve o núcleo da última campanha. Assim, a equipe espera retornar aos playoffs. De acordo com o site da NBA, San Antonio tem o décimo melhor time da Conferência Oeste. Ou seja, estaria na zona de classificação para o play-in.

Durante sua apresentação no Spurs, Dylan Harper cravou que o time vai disputar a pós-temporada da NBA em 2026. “Nós iremos aos playoffs. Eu acho que os fãs e todo mundo precisa saber que nosso grupo é muito bom. Temos muito a crescer aqui. O céu é o limite com o elenco que nós temos”, disse o jovem armador.

