NBA: Dillon Brooks é preso por dirigir sob efeito de maconha

Destaque do Phoenix Suns nesta temporada da NBA, Dillon Brooks foi preso por dirigir sob efeito de maconha, segundo o TMZ. De acordo com o portal, o jogador de 30 anos foi detido na madrugada dessa sexta-feira (6). O caso ocorreu em Scottsdale, na região metropolitana de Phoenix.

“As autoridades policiais informaram ao TMZ que Dillon Brooks foi preso por volta das 2h da madrugada. No entanto, a polícia o liberou cerca de uma hora depois, às 3h20. Além disso, a polícia nos informou que ele se comportou de forma respeitosa e cooperativa durante a abordagem. Mas um policial disse que o carro do jogador fedia a maconha”, contou o TMZ.

A princípio, a suspeita era a de embriaguez ao volante. Mas segundo John Gambadoro, insider do Suns na NBA, Dillon Brooks estava sob efeito de maconha quando foi preso. Assim, o canadense foi liberado sem acusações.

“Brooks foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi zero. Ou seja, indicou ausência de álcool em seu organismo. Mas assim como o álcool, a maconha compromete as faculdades mentais. Além disso, afeta a coordenação motora e a capacidade de dirigir”, disse o jornalista.

Já a franquia emitiu um comunicado padrão sobre o assunto. “Estamos cientes da situação envolvendo Dillon Brooks. Além disso, estamos reunindo mais informações. Não temos mais comentários a fazer neste momento”.

O detalhe é que Brooks desfalcou o Suns nos últimos seis jogos. O motivo é uma fratura na mão esquerda. O jogador, inclusive, passou por uma cirurgia no local. Assim, a estimativa é que o ala volte a jogar no início de abril. Ou seja, no fim da fase de classificação.

Dillon Brooks chegou ao Suns na última offseason da NBA, após uma troca com o Houston Rockets. Em 50 jogos pelo time do Arizona, ele tem as melhores médias da carreira em pontos (20,9) e rebotes (3,7). Além disso, o canadense é o segundo cestinha da equipe, atrás apenas do astro Devin Booker (24,6 pontos).

Desse modo, o jogador caiu nas graças dos fãs e da comissão técnica do Suns. O time do Arizona, aliás, é uma das surpresas da NBA em 2025/26. Afinal, a equipe ocupa o sétimo lugar do Oeste. Ou seja, está na zona de play-in.

Por fim, vale dizer que Brooks tem contrato até o final da próxima campanha. Até lá, ele vai receber cerca de US$40 milhões em salários.

