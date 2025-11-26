NBA: Chauncey Billups paga fiança e deixa prisão

De acordo com a ESPN, o ex-técnico do Portland Trail Blazers na NBA, Chauncey Billups, pagou fiança de US$5 milhões à justiça americana, na segunda-feira (24) e deixou a prisão. O também ex-jogador foi acusado de esquemas ilegais de pôquer e foi afastado da liga. Além disso, ele se declarou inocente.

Continua após a publicidade

Ele apresentou declaração à justiça em Nova York e se considerou “não culpado” no caso pelo qual foi preso em 23 de outubro. Na ocasião, Billups era o treinador do Portland Trail Blazers, que agora está sob comando do brasileiro Tiago Splitter.

Chauncey Billups, membro do Hall da Fama da NBA, usou sua casa no Colorado como garantia para a fiança que o liberou da prisão. Além disso, sua filha Cydney, que trabalha para o Minnesota Timberwolves, assinou como fiadora.

Continua após a publicidade

O ex-técnico foi detido sob suspeita de participar de um esquema de pôquer manipulado. O episódio, aliás, pode envolver até a máfia de origem italiana em Nova York. Na estrutura, ele seria um “figura de fachada”.

Leia mais

Outro ex-jogador, Damon Jones, também é nome presente na investigação que prendeu Chauncey Billups. Juntos, eles seriam “ex-atletas famosos” que serviriam como atrativo para os jogos de pôquer. Como resultado, os dois recebiam parte do dinheiro obtido com os jogos ilegais.

Continua após a publicidade

Outro problema é que as partidas tinham um esquema de adulteração. Ou seja, os operadores usavam uma máquina de embaralhar que manipulava as partidas. Assim, desde 2019, o esquema que Chauncey Billups fazia parte teria causado um prejuízo de mais de US$7.5 milhões às vítimas.

Desde que o escândalo veio à tona, Terry Rozier, do Miami Heat, assim como Damon Jones, também estão presos. Para o FBI, eles podem ser usados como “iscas” para alcançar figuras ainda mais importantes no caso. No entanto, é suspeito de manipular uma partida da NBA. Ou seja, um caso diferente de Billups.

Continua após a publicidade

Por fim, a NBA enviou comunicado aos 30 times da liga na segunda-feira (24). Assim, indicou que vai rever as políticas de reporte de lesões de jogadores. Isso porque isso poderia intervir na possível ação de apostadores. Outras práticas ainda mais contundentes ainda podem acontecer, de acordo com a ESPN.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA