NBA: Após derrota, Nikola Jokic escancara realidade do Nuggets

Antes do início da temporada, o Denver Nuggets do três vezes MVP da NBA Nikola Jokic foi eleito como um dos times a serem batidos. Afinal, após uma boa agência livre, a franquia fez contratações importantes para o banco de reservas, uma das maiores reclamações da última campanha. E começar com 12 vitórias nos primeiros 16 jogos parece ser muito bom para qualquer equipe. No entanto, para o pivô, a classificação não é real.

De acordo com Nikola Jokic, o time tem muitos problemas que parecem ser “dissolvidos” com as vitórias até aqui. Segundo o sérvio, Denver não parece tão bom como poderia ou deveria ser. Após a surpreendente derrota para o Sacramento Kings, ele apontou falhas.

“Não sei (como reagir após perder para o Kings), mas foi um jogo muito pesado para a gente. Eu, por exemplo, perdi muitas bandejas, cometi muitos erros no ataque. Então, a gente parecia lento. Nós não fizemos um bom jogo e parecia tudo muito mais pesado para a gente. Não sei, mas acho que 12 vitórias e quatro derrotas não parece ser real para a gente. Nós não somos tão bons assim, precisamos melhorar, pois se queremos algo grande na temporada, temos de evoluir”, disse Nikola Jokic.

Foi a segunda derrota do Nuggets para times com campanhas inferiores na NBA nos últimos quatro jogos. Primeiro, perdeu para o Chicago Bulls. Agora, para o Kings. Nas duas partidas, o time caiu em casa.

Nikola Jokic sabe que para seguir no topo do Oeste da NBA, o Nuggets tem de ser mais consistente. A vitória sobre o New Orleans Pelicans, por exemplo, foi mais difícil do que a comissão técnica imaginava. Contra o Bulls e o Kings, Denver esteve atrás no placar por boa parte dos jogos, o que deixou tudo ainda mais complicado.

“Nós temos de ser mais consistentes em todos os jogos, em todas as posses”, disse Jokic. “E isso acontece, também, nos rebotes. A gente tem que estar com um posicionamento melhor, mais consistência. Então, nos arremessos, temos de ter confiança. Eu acho mesmo que 12 vitórias em 16 jogos não mostra bem o que somos, pois a expectativa das pessoas era uma e nós não somos tão bons assim”.

Vale lembrar que o Nuggets está sem o ala-armador Christian Braun (tornozelo) e perdeu o ala-pivô Aaron Gordon (coxa). Enquanto Braun só será reavaliado dentro de cinco semanas, Gordon não tem um prazo exato para a volta às quadras. Como resultado, o técnico David Adelman usou Spencer Jones e Peyton Watson no time titular contra o Kings.

Até aqui, Jokic possui médias de 30.4 pontos, 13.0 rebotes e 10.8 assistências, além de 41.8% nas bolas de três na temporada 2025/26 da NBA. Ele lidera a liga em rebotes e passes para a cesta.

