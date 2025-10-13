N Sports vai transmitir temporada 2025/26 do NBB

A N Sports, plataforma esportiva do grupo Ola Sports, fechou parceria com a Liga Nacional de Basquete (LNB) para transmitir, ao vivo e com exclusividade, jogos da temporada 2025/26 do NBB. A previsão de início da competição é dia 18 de outubro.

Pelo acordo, a N Sports será responsável pela transmissão de 18 jogos da temporada regular do NBB, que poderão ser assistidos ao vivo tanto no canal linear da N Sports (disponível nas principais operadoras de TV por assinatura) como na N Sports Fast TV, o serviço gratuito e digital de streaming da marca, e no YouTube do canal.

Além disso, a competição passa a ter ampla cobertura no canal Central do Basquete, liderado por Fê Medeiros. O programa, que está na grade do canal linear da N Sports, é especializado em conteúdo da modalidade.

“A parceria reforça o compromisso da N Sports com a democratização do acesso ao conteúdo esportivo de qualidade e contribui para a construção da marca como um dos principais ecossistemas esportivos digitais do país”, aponta André Barros, co-CEO da N Sports. “O basquete é uma das modalidades mais amadas do Brasil e não poderíamos deixar de contemplar em nossa grade”, finaliza.

“Estamos muito felizes com essa parceria com a N Sports. É uma emissora que agrega muito em multicanalidade, qualidade e visibilidade do NBB CAIXA. Essa é uma parceria que reforça nossa estratégia de oferecer aos fãs de basquete uma experiência de consumo moderna, acessível e de alto nível”, disse o presidente da LNB, Rodrigo Montoro.

Sobre a N Sports

O canal esportivo N Sports vive desde junho de 2025 uma nova fase de completa reformulação, sob a direção de sua nova sócia Ola Sports, holding criada para aquisição de ativos de transmissão esportiva.

Além disso, a N Sports está focada na proposta de democratizar o acesso ao esporte no Brasil. Então, cria conteúdos com uma abordagem multigeracional e desenvolvendo um modelo de negócio em colaboração com outros agentes do mercado de mídia.

Atualmente, o canal transmite ao vivo a Série B do Campeonato Brasileiro em parceria com o Desimpedidos-NWB, investe na contratação de talentos e produz programas próprios como Negueritmo, O Brabo Tem Nome, Giro N Sports e Vai, Gabi! e outros de modo cooperativo como Cavaco Futebol Clube e Sport Insider.

Com trajetória desde 2018, o canal coleciona milhares de horas de transmissão e mais de 50 modalidades esportivas cobertas, a exemplo de futebol, tênis, futsal, basquete, handebol, vôlei e automobilismo. Por fim, a N Sports conecta dezenas de milhões de fãs em streaming aberto (YouTube e Twitch), canal linear na TV por assinatura e Fast TV.

