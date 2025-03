Mesmo com LaMelo, Hornets tem pior semana da história da NBA

O Charlotte Hornets tem um elenco promissor na NBA com bons jovens jogadores, como LaMelo Ball, Brandon Miller e Mark Williams, mas hoje a história é diferente. Isso porque a equipe teve, de 22 até 28 de fevereiro, a maior diferença negativa de pontos em um período de sete dias em todos os tempos., de acordo com a rede CBS Sports.

Em quatro jogos, a equipe perdeu por um acumulado de 138 pontos. É normal times que estão em processo de tank irem mal, em especial nesta parte da temporada.. Ainda assim, a marca alcançada pelo Hornets é bastante negativa.

Para começar, no dia 22, o adversário foi o Portland Trail Blazers. O jogo acabou 141 a 88, um déficit de 53 pontos, com a equipe de Portland tendo quatro jogadores marcando 20 ou mais pontos. LaMelo Ball, grande destaque de Charlotte, até jogou, mas não foi nada bem. O armador anotou apenas cinco pontos em 22 minutos, acertando um de dez arremessos.

Depois, contra o Sacramento Kings, no dia 25, a história foi quase tão ruim quanto. 42 pontos atrás, o Hornets perdeu por 88 a 130. O destaque vai para o último quarto, onde o Kings marcou 42 pontos já com seus reservas. LaMelo também jogou essa partida, mas acertou só três de 13 arremessos, terminando com 13 pontos.

Só que a má fase continuou. Na quarta-feira (26), o Golden State Warriors foi até Charlotte e venceu por 128 a 92. A partida foi decidida ainda no terceiro quarto. Como resultado, Jimmy Butler e Stephen Curry sequer entraram em quadra no último período. O brasileiro Gui Santos jogou quase 20 minutos.

E para terminar, na quinta-feira (27), o Hornets teve seu primeiro jogo “normal” em muito tempo. Contra o Dallas Mavericks, a equipe perdeu por 96 a 103. LaMelo não esteve em quadra, mas Mark Williams teve grande atuação, com 26 pontos e 16 rebotes.

Em média, durante o período, o Hornets perdeu as partidas por 38.5 pontos. A equipe tem só 14 vitórias na temporada, contra 44 derrotas, e perdeu oito dos últimos dez jogos.

O Hornets não é o primeiro time da história da NBA que, mesmo com um craque como LaMelo, ainda continua no tank por mais uma ou duas temporadas. Ademais, com o jogador se lesionando bastante, prejudicou a temporada da equipe.

